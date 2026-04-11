4月に入り、新生活が始まった人も多い季節。今注目の収納方法の一つ「浮かせる収納」についてです。



浮かせる収納とは、モノを「カウンターや床や棚から浮かせた状態」で収納するスタイル。浮かせる状態を実現するために、壁・扉・棚の側面などに、専用のフック・マグネット・吸盤などを用いたものを使って収納するスタイルのことをいいます。



こうした収納が今、注目を集めているのですが、こちらのデータをご覧ください。※データ提供：おうちにプロ（株式会社ゼロアクセル）

理想の収納スタイルは？

「あなたが理想とする収納スタイルとは？」という質問に対しては、シンプル収納、そして見た目重視の収納という答えた人が多くいました。



そうした中で、「理想の収納実現においてハードルが高いのは？」という問いには、スペース不足、物が多いという回答が多くを占めていました。



収納で取り入れたいアイテムや工夫

さらにこちら、「収納で取り入れたいアイテムや工夫は何ですか？」という質問に対しては、専用ケースが最も多く、続いてデッドスペース用アイテムとなっています。



使っていない空間を利用したい人が多いことが分かります。



そこで注目されているのが、「浮かせる収納」。



収納スペースが足りない中、浮かせる収納をすることでスペースを有効利用し、見た目にもスッキリさせることができるということで、いま様々な“浮かせる収納グッズ”が登場してきています。

“浮かせる収納グッズ”

まず訪れたのは、文具から生活雑貨まで幅広い雑貨がそろう、新潟市中央区の雑貨専門店。



様々な生活雑貨が並ぶ店内ですがこちら、浮かせる収納グッズがずらりと並んでいるんです。



こちらのお店では、年々浮かせる収納グッズの種類が増え、2年前から専門コーナーが設置されたといいます。

【新潟ロフト 矢野勝也さん】

「（浮かせる収納グッズは）年々増えてきまして、直置きできないような限られた面積の中で有効に収納するというところで、ぶら下げたりマグネットで付けたりという雑貨が年々増えてきています」



浮かせる収納グッズが多く使用される水回りのキッチン、お風呂、洗面所。



ことし1月～3月までの売れ筋商品を教えていただきました。

キッチンで浮かせる収納

まずはキッチン。



第2位は、「マグネットキッチンシリコーンスポンジ」。



柔らかいシリコーン製のスポンジで、食器やザルなどを洗ったり、シンクの掃除をしたりできます。



マグネットがついているので、浮かせて収納することで、水が残らず、衛生的に繰り返し使えるといいます。

そしてキッチンの1番人気は、「シンク扉タオルホルダー」。



タオルバーがない場合に、すぐに手をふきたいシンクの扉に取り付けられるタオルホルダーです。

浴室で浮かせる収納

続いては浴室。



第2位は、「マグネットバスルーム5連ハブラシホルダー」。



5連のフックには、ハブラシのほか、シェーバーやボディスポンジなど、自由に収納することができます。

そして浴室の第1位は、「マグネットバスルームタブレットホルダー」。



スマートフォンやタブレットのサイズにあわせて、強力マグネットで設置してお風呂のリラックスタイムをサポートしてくれるということです。

◆洗面所で浮かせる収納

そして続いては洗面所。



第2位は、「マグネット水切りワイパー」。



洗面所のほか、浴室やキッチンなど、水回りで活躍する水切りワイパーです。

そして洗面所の第1位は、「フィルムフックマグネットタンブラー」



水が残りやすい歯磨きコップを、マグネットで逆さまに浮かせて収納できます。



それぞれの住まいにあったアイテムを取り入れてみるとよさそうです。

◆浮かせる掃除・消臭グッズも

浮かせて収納できるお掃除アイテムや、さらに浮かせて設置する消臭芳香剤も登場しているということで、続いてはホームセンターを訪ねました。

【コメリパワー河渡店 長谷川貴拓さん】

「使いたいときにすぐに、ぱっととれる位置に取り付けられる商品が人気となっています」



衣類用粘着クリーナーは、マグネット付きケースに入っているので、磁石がくっつく玄関ドアなどに取り付けておくことができ、帰宅してすぐに花粉を落としたい方などに人気があるといいます。



そして店頭に並ぶ様々な種類のほうきやちり取り。ほうきちり取りセットもマグネットが付いているので、鉄製の扉や壁などにくっつけて浮かせて収納することができます。



また、お風呂掃除の際などに使うバスブーツ。



かかと部分にフック穴が付いているほか、靴底にマグネットがついていて壁にくっつけたりつるしたりして収納できます。



乾きやすくなり、カビの発生を抑制できるので人気があるということです。



詰め替え用ボディーソープなどの袋をそのままつるして使える“バックポンプ”。ボトルへの詰め替えが不要になるので、ボトルの底のヌメリに悩む人に人気の商品ということです。

さらに今は、浮かせる収納から着想を得て開発された消臭剤も。



【コメリパワー河渡店 長谷川貴拓さん】

「こちらが浮かせてスッキリ使えるような消臭剤となっています」



トイレの床に置かず、タンク脇や空いた場所に取り付けて使用できるトイレ用消臭芳香剤も。



トイレの隠れたスペースに貼り付けて使用でき、見た目もスッキリ。床に置かず、床掃除の邪魔にならないのもポイントです。



新生活、空いたスペースを有効活用したい。置く場所がなくて普段の収納に困っているという人、「浮かせる収納」スタイルでスッキリした空間作りをしてみてはいかがでしょうか。