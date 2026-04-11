約3割減のデータも

道路のICやJCTから本線に合流する箇所、あるいは工事による車線減少箇所において、手前で合流せずに「合流部の先頭まで進んで」、ファスナーが閉じていくように「1台1台、交互に」合流するという方法「ファスナー合流」。先頭で合流というと、ドライバーによっては「ズルい」と感じてしまいそうですが、どうなのでしょうか。

【わかりやす！】これが図解で示された「ファスナー合流」メリットです

NEXCO中日本 名古屋支社の公式SNSアカウントは「ファスナー合流」について、「加速車線の先頭まで進んで合流することで、車の流れがスムーズになり、渋滞を減らす効果があります」と投稿し、この合流方法を推奨しています。同アカウントは続いて「ゆずり合いの精神でファスナー合流にご協力をお願いします」と利用者に呼びかけています。

ちなみにこの合流方法の有効性については、実際にNEXCO中日本が「ファスナー合流大作戦」と題して実験したこともあります。2019年に行われたこの取り組みでは、名神高速上りの一宮JCTで合流部にラバーポールを立て、先頭の部分でしか合流できない構造にしました。その結果、渋滞による損失時間が約3割減ったそうです。