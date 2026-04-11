モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子（34）が11日までに自身のYoutubeチャンネルを更新。夫婦時間の作り方について明かし、夫の言葉に感極まる場面があった。

夫との移動中に、視聴者からの夫婦の悩みに答える動画を公開。夫婦の対話のための「夫婦の2人時間の作り方」について聞かれた質問に、意識してデート日を作っていることを明かした。

「3カ月先まで一応仮押さえで、このあたりに2人時間あった方がいいなってイメージして、できるかなというところで（予定を）入れておく」とスケジュールの中に組み込んでいるといい、「2人でスケジュールを合わせるようにしています」と語った。

夫も「我が家のテーマとしては、子供が生まれて家族なんだけど、家族になりすぎないみたいな。夫婦であり家族であり恋人であるみたいなことを大切にするじゃない」と説明。

舟山がアプローチして、子供が寝た後に話す時間を積極的に作るなど、普段から不満などを持ち越さないようにしているとし、「うちの話し合いができているのは、くみのおかげだなと思う」と夫が語ると、「泣ける！」「泣きそう！」「涙」と舟山は感極まった。

舟山は19年に一般男性と結婚。21年9月に第1子、24年10月に第2子出産を発表した。