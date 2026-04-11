◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１０節 町田１―０柏（１１日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで柏に１―０で勝利した。序盤から一進一退の攻防が続く中、後半３０分にＦＷナサンホがＦＷ徳村楓大のクロスから放ったシュートのこぼれ球を押し込んで先制。そのまま完封勝利を収めた。２試合連続のクリーンシートに、黒田剛監督は「やっと町田らしい守備が見えてきた。ボールに強く行くこと、スライド、それからチャージ＆カバー、それからシュートブロック、クロス対応を含めて、やっとその感触を選手たちが肌感覚で感じて、獲得してきた印象を外から見ていて感じた」とうなずいた。

１６日（日本時間１７日）に控えるアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の準々決勝へ、翌日の１２日には集中開催地のサウジアラビアへ向かう。試合後には壮行式が行われ、黒田監督は「予選リーグを首位で突破したプライドを持って戦っていきたい」と、ファン・サポーターの前で宣言した。

指揮官はリーグ戦の１試合として臨んだことを強調しつつ「ファン・サポーターに送り出していただけるタイミング。なかなか勝ち点３が取れなかったので、勝ち点３を取って、勢いをつけてＡＣＬへ臨んで行きたいというのは全員のメッセージにもあった。（勝ち点）３でサウジの地に行けるのは、ありがたい門出になった」とコメント。「最後の壮行式も笑顔、そして大きい期待をしっかり表情や声で聞くことが出来て、励みになった。後悔無く、勝った負けたはあるにせよ、チャレンジャー精神を持ってやっていきたい」と意気込んだ。