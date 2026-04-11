昨年のM−1グランプリ王者のお笑いコンビ「たくろう」が11日、両国国技館で行われたプロボクシング興行「Prime Video Boxing 15」に登場し、第1試合開始前のオープニングアクトとしてリング上で異例の漫才を披露した。

「たくろう」の赤木裕（34）ときむらバンド（36）は昨年のM―1決勝ファーストラウンドでボクシングのリングアナウンサーについてのネタを披露し、決勝ラウンドに進出。勢いそのまま第21代目の王者に輝いた。

場内アナウンスで紹介され2人が“リングイン”すると会場からは大きな拍手が起こった。漫才の冒頭できむらは「我々M―1グランプリでボクシング関係のネタをさせていただきまして、そのようなきっかけでこの場にお呼びいただきました」とあいさつ。続けて「ネタで出した階級と体重が全く一致していなかったり、出させていただいた団体名が間違っていたりと厳重注意を受けまして」と説明して会場を盛り上げた。「申し訳ございませんということで、今回は修正したバージョンをやらせていただけるということでよろしくお願いします」と意気込んだ。

コンビの人気とともにファンの認知度も上がったネタの修正版。会場を大きな笑いに包み込み、試合前のボルテージを高める大役をやり遂げた。

前日の10日には東京ドームで行われたプロ野球セ・リーグ、巨人―ヤクルト戦のファーストピッチセレモニーに登場。投球前にはグラウンド上で“リングアナネタ”の漫才を披露していた。野球歴10年超で大の巨人ファンである赤木の投球は見事なストライク投球。「芸人では体感できないような量のお客さんというか、四方八方囲まれて、すごい緊張しました」と声を弾ませ、きむらも「マジで120点ちゃいますかね」と興奮した。

「Prime Video Boxing 15」のメインには昨年11月にキックボクシング時代を含めて初黒星を喫した那須川天心（帝拳）が再起戦に登場。WBC世界バンタム級挑戦者決定戦で元世界2階級制覇王者の強豪、フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と対戦する。