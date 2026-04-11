◇セ・リーグ 中日3―9阪神（2026年4月11日 バンテリンD）

中日は本拠地に新設された「ホームランウイング」へ3被弾するなど計4発を浴び9失点で2連敗を喫した。

井上監督が指揮を執った昨季から、2年連続で開幕から5カード連続勝ち越しなし。12球団最速となる10敗に到達し、借金は今季ワーストを更新する「7」に膨らんだ。

先発・大野が初回、森下に決勝ソロを浴びるなど2被弾4失点で今季初黒星。3回に、ドラフト6位・花田がプロ1号ソロを放ったが、及ばなかった。

井上監督は試合後、大野について、「（大野）雄大も生身の人間だし、良い時もあれば悪い時もある。見ていて、自在に操れていないかなと」と振り返った。

チームは前日10日の阪神戦で、9回に痛恨の逆手負けを喫するなど悪循環が続く。指揮官は「自分に、そう（切り替えて）言い聞かせながら。選手たちもみんなそういう気持ちでいるだろうし」と強調。続けて、「黒星ばかりになってしまうと、世間の方たちも“何をしとんねん”となるでしょうけど、耐えて、チームカラーである、元気にやっていくっていう、そして道が開けるのかなと信じてやっていくしかない」と懸命に前を向いた。