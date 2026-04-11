「グランドニッコー東京 台場」の2階「The Lobby Cafe（ざ ろびー かふぇ）」。心地のよい吹き抜けのロビーフロアの空間の中で、毎回季節らしさを生かしたアフタヌーンティーが楽しめます。2026年5・6月は、イギリス・ロンドン発のコスメ・ファッションブランド「マリークワント」とのコラボが決定！2026年5月8日（金）から発売される「MARY QUANT MIZUIRO COLLECTION」の世界観がスイーツになっています。マリークワントのアイコニックなデイジーに、初夏の紫陽花を思わせる優雅な水色をまとわせたラグジュアリーなアフタヌーンティーです。

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上段は、オレンジのババロワに、幻想的なブルーが美しいバタフライピーゼリーを重ねたグラスデザートをはじめ、なめらかな口当たりの「ムースフロマージュ」や、水色のデイジーの装飾が愛らしい「ブルーベリーのマフィン」など、マリークワントの世界観を表現したスイーツが揃います。

ミラーの反射やジュエリーケースを思わせる艶感がとってもかわいい…！華やかな見た目と軽やかな味わいが、ティータイムの幕開けを彩ります。

中段は、やさしい甘さの「マドレーヌミエールシトロン」や、ふんわりとした食感の「ホワイトチョコレートムース」、果実の酸味がアクセントの「ブルーベリーのマカロン」など、多彩な味わいが楽しめる一皿です。ブルーを基調にした繊細なデコレーションが、まるでジュエリーのように美しく並びます。

下段にあるスコーンは、ジンジャーと相性のよい、すっきりとした酸味のルバーブジャムを添えて。

「ジャガイモのブランマンジェ」や「ミートパイ」、「ローストビーフのMIXサンド」など、満足感のあるセイボリーで、最後の一口まで飽きのこないアフタヌーンティーに仕上がっています。

MENU

【デザート・ケーキメニュー】

・上段

オレンジのババロワ バタフライピーゼリー／ムースフロマージュ／ブルーベリーのマフィン／マジパンプレート

・中段

マドレーヌミエールシトロン／ホワイトチョコレートムース／スピルリナクリームのロールケーキ／ブルーベリーのマカロン／タルトフランボワーズ

・下段

ジンジャー風味のスコーン クロテッドクリーム＆ルバーブジャム／ジャガイモのブランマンジェ／ミートパイ／ローストビーフのMIXサンド

【ドリンク】※時間内おかわり自由

紅茶／ハーブティー／コーヒー

水色のきらめきに包まれる特別なアフタヌーンティーで、心まで満たされる優雅なひとときを過ごしてみて。



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■グランドニッコー東京 台場「MIZUIROティーパーティー」

住所：東京都港区台場2-6-1

場所：The Lobby Cafe（「グランドニッコー東京 台場」2F）

TEL：03-5500-4550（レストラン総合案内10〜18時）

期間：2026年5月1日（金）〜6月30日（火）

時間：13〜17時（16時30分LO）※2時間制

料金：8000円（税・サービス料込）



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Text：のじょ

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

