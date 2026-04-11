【グランドニッコー東京 台場】マリークワントとのコラボアフタヌーンティー「MIZUIROティーパーティー」
マリークワントの「MIZUIRO COLLECTION」がアフタヌーンティーに！「グランドニッコー東京 台場」の2階「The Lobby Cafe（ざ ろびー かふぇ）」。心地のよい吹き抜けのロビーフロアの空間の中で、毎回季節らしさを生かしたアフタヌーンティーが楽しめます。
2026年5・6月は、イギリス・ロンドン発のコスメ・ファッションブランド「マリークワント」とのコラボが決定！2026年5月8日（金）から発売される「MARY QUANT MIZUIRO COLLECTION」の世界観がスイーツになっています。マリークワントのアイコニックなデイジーに、初夏の紫陽花を思わせる優雅な水色をまとわせたラグジュアリーなアフタヌーンティーです。
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「MIZUIROティーパーティー」のメニューをご紹介！
上段は、オレンジのババロワに、幻想的なブルーが美しいバタフライピーゼリーを重ねたグラスデザートをはじめ、なめらかな口当たりの「ムースフロマージュ」や、水色のデイジーの装飾が愛らしい「ブルーベリーのマフィン」など、マリークワントの世界観を表現したスイーツが揃います。
ミラーの反射やジュエリーケースを思わせる艶感がとってもかわいい…！華やかな見た目と軽やかな味わいが、ティータイムの幕開けを彩ります。
中段は、やさしい甘さの「マドレーヌミエールシトロン」や、ふんわりとした食感の「ホワイトチョコレートムース」、果実の酸味がアクセントの「ブルーベリーのマカロン」など、多彩な味わいが楽しめる一皿です。ブルーを基調にした繊細なデコレーションが、まるでジュエリーのように美しく並びます。
下段にあるスコーンは、ジンジャーと相性のよい、すっきりとした酸味のルバーブジャムを添えて。
「ジャガイモのブランマンジェ」や「ミートパイ」、「ローストビーフのMIXサンド」など、満足感のあるセイボリーで、最後の一口まで飽きのこないアフタヌーンティーに仕上がっています。
MENU
【デザート・ケーキメニュー】
・上段
オレンジのババロワ バタフライピーゼリー／ムースフロマージュ／ブルーベリーのマフィン／マジパンプレート
・中段
マドレーヌミエールシトロン／ホワイトチョコレートムース／スピルリナクリームのロールケーキ／ブルーベリーのマカロン／タルトフランボワーズ
・下段
ジンジャー風味のスコーン クロテッドクリーム＆ルバーブジャム／ジャガイモのブランマンジェ／ミートパイ／ローストビーフのMIXサンド
【ドリンク】※時間内おかわり自由
紅茶／ハーブティー／コーヒー
水色のきらめきに包まれる特別なアフタヌーンティーで、心まで満たされる優雅なひとときを過ごしてみて。
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■グランドニッコー東京 台場「MIZUIROティーパーティー」
住所：東京都港区台場2-6-1
場所：The Lobby Cafe（「グランドニッコー東京 台場」2F）
TEL：03-5500-4550（レストラン総合案内10〜18時）
期間：2026年5月1日（金）〜6月30日（火）
時間：13〜17時（16時30分LO）※2時間制
料金：8000円（税・サービス料込）
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Text：のじょ
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