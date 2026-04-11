藤原紀香、美脚際立つスカート姿に絶賛の声「抜群のスタイル」「足元まで完璧な美しさ」
【モデルプレス＝2026/04/11】女優の藤原紀香が4月11日、自身のInstagramを更新。タイトなシルエットのスカート姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】54歳ベテラン女優「抜群のスタイル」スカート姿公開
藤原は「仕事も私生活も全力で頑張ろうと刺激をもらいました」と英語でつづり、イベントに出席した際の充実感を報告。赤いカーディガンに黒のタイトスカートを合わせたコーディネートを披露し、スリットからは美しい脚が際立っている。
この投稿は「抜群のスタイル」「タイトスカートが最高に似合ってる」「足元まで完璧な美しさ」「立ち姿が絵になる」「華やかで素敵」「美オーラがすごすぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】54歳ベテラン女優「抜群のスタイル」スカート姿公開
◆藤原紀香、美脚際立つタイトスカート姿披露
藤原は「仕事も私生活も全力で頑張ろうと刺激をもらいました」と英語でつづり、イベントに出席した際の充実感を報告。赤いカーディガンに黒のタイトスカートを合わせたコーディネートを披露し、スリットからは美しい脚が際立っている。
◆藤原紀香の投稿に反響
この投稿は「抜群のスタイル」「タイトスカートが最高に似合ってる」「足元まで完璧な美しさ」「立ち姿が絵になる」「華やかで素敵」「美オーラがすごすぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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