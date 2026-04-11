Image: Syncere

洗濯物を畳むのめんどくせぇぇぇええええええ！と思っている人は世界中にたくさん存在しています。

どうせ広げて着るのになんだこのタスク?!って言いたくなる面倒くささ。そして、そんな「日々の面倒くさい」を解決しようとするのがテクノロジー。

Syncereという企業が提案するのは、照明と一体化したお手伝いロボLumeです。

見た目はランプ

Lumeの見た目は、スタンドランプ。

普段はベッド横で照明として活躍。主人が朝起きれば、掛け布団を整え、ベッドの上に洗濯物が積まれれば畳み、主人が踊りたそうにすればレコードをかけ、本を読む時は横に寄り添い、再び照明に…。

Syncereは、去年もLumeのコンセプト動画を公開していましたが、そこからデザインが大きくアップデートされています。

ロボアームのお手伝いランプなんて、そんなPixarのあの子が大人になったみたいなロボが、はたして現実にやってくるのでしょうか。動画を見るだけでは懐疑的ですが、SyncereのCEOによれば、8週間後には出荷できる予定だそうです。カリフォルニア州パルアルトでの実機デモも予定。

Lumeの価格は1500ドル、日本円で約23万円ほど。120万円の洗濯物畳みロボがあったことを思えば安い、のか。