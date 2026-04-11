PKで同点弾の佐々木。（C）Getty Images

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　これで４連勝だ。

　ヴィッセル神戸は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第10節で、名古屋グランパスとホームで対戦した。

　27分に酒井高徳の得点で先制に成功。29分、52分に失点し逆転されるも、68分に佐々木大樹のPKで同点に追いつくと、81分、武藤嘉紀のゴールで試合をひっくり返す。そのまま３−２で競り勝った。
 
　白星が４つ並び、勝点を25に伸ばした神戸は、WESTの首位を独走。SNS上では「とりあえず、ナイス勝利」「神戸マジで強いわ」「強すぎます」「前線の破壊力レベチ」「最高すぎる」といった声があがっている。

　ただ、終盤に前川黛也とマテウス・トゥーレルが激突して負傷交代。「とにかく２人とも無事であることを祈るしかない」「２人ともどうか軽傷であってほしい」「ほんまに無事でいてくれ頼む」など心配の声も寄せられた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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