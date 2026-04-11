「神戸マジで強いわ」「前線の破壊力レベチ」名古屋に３発、４連勝を飾るも「無事でいてくれ頼む」の声も
これで４連勝だ。
ヴィッセル神戸は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第10節で、名古屋グランパスとホームで対戦した。
27分に酒井高徳の得点で先制に成功。29分、52分に失点し逆転されるも、68分に佐々木大樹のPKで同点に追いつくと、81分、武藤嘉紀のゴールで試合をひっくり返す。そのまま３−２で競り勝った。
白星が４つ並び、勝点を25に伸ばした神戸は、WESTの首位を独走。SNS上では「とりあえず、ナイス勝利」「神戸マジで強いわ」「強すぎます」「前線の破壊力レベチ」「最高すぎる」といった声があがっている。
ただ、終盤に前川黛也とマテウス・トゥーレルが激突して負傷交代。「とにかく２人とも無事であることを祈るしかない」「２人ともどうか軽傷であってほしい」「ほんまに無事でいてくれ頼む」など心配の声も寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】武藤嘉紀が値千金の逆転ヘッド！
ヴィッセル神戸は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第10節で、名古屋グランパスとホームで対戦した。
27分に酒井高徳の得点で先制に成功。29分、52分に失点し逆転されるも、68分に佐々木大樹のPKで同点に追いつくと、81分、武藤嘉紀のゴールで試合をひっくり返す。そのまま３−２で競り勝った。
白星が４つ並び、勝点を25に伸ばした神戸は、WESTの首位を独走。SNS上では「とりあえず、ナイス勝利」「神戸マジで強いわ」「強すぎます」「前線の破壊力レベチ」「最高すぎる」といった声があがっている。
ただ、終盤に前川黛也とマテウス・トゥーレルが激突して負傷交代。「とにかく２人とも無事であることを祈るしかない」「２人ともどうか軽傷であってほしい」「ほんまに無事でいてくれ頼む」など心配の声も寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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