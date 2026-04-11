武藤嘉紀の決勝弾で神戸が怒涛の４連勝！ ３−２で名古屋との撃ち合いを制す
ヴィッセル神戸は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節で名古屋グランパスとホームで対戦した。
神戸は27分に先制する。エリア内右でルーズボールに反応した酒井高徳が強烈なダイレクトシュートを突き刺した。しかし、その２分後に木村勇大、後半に入って52分に森島司にゴールを奪われ、逆転を許す。
それでも68分、佐々木大樹がエリア内で倒されてPKを獲得。これを自ら確実に仕留めて、スコアを振り出しとする。
その後、猛攻を仕掛ける神戸は81分に勝ち越しに成功。ジェアン・パトリッキの左からの折り返しに反応した武藤嘉紀がヘディングシュートでネットを揺らした。
結局、このゴールが決勝点となり、神戸が３−２で勝利。名古屋との撃ち合いを制して、４連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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神戸は27分に先制する。エリア内右でルーズボールに反応した酒井高徳が強烈なダイレクトシュートを突き刺した。しかし、その２分後に木村勇大、後半に入って52分に森島司にゴールを奪われ、逆転を許す。
それでも68分、佐々木大樹がエリア内で倒されてPKを獲得。これを自ら確実に仕留めて、スコアを振り出しとする。
その後、猛攻を仕掛ける神戸は81分に勝ち越しに成功。ジェアン・パトリッキの左からの折り返しに反応した武藤嘉紀がヘディングシュートでネットを揺らした。
結局、このゴールが決勝点となり、神戸が３−２で勝利。名古屋との撃ち合いを制して、４連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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