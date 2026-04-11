春の全国交通安全運動に合わせて、小・中学生で組織された交通少年団がドライバーに安全運転を呼びかけました。



鹿児島市で11日行われた街頭キャンペーンには、鹿児島西警察署の警察官や交通少年団など、約40人が参加しました。交通少年団は鹿児島西警察署の少年剣道クラブの小・中学生がメンバーになっています。11日の街頭キャンペーンでは剣道着を身に着けた子どもたちがドライバーたちに安全運転を呼びかけるチラシや反射材などを手渡しました。





（小学6年生）「（ドライバーが）にこにこしていて、ありがとうございますと言ってくれたからうれしかった。事故が少ない街になってほしいなという思いでやった」（小学6年生）「自分たちも通学路とか渡る時に、事故にあわないように交通安全を守っていきたい」（鹿児島西警察署・安山大交通課長）「この姿を見て、大人たちも交通ルールを守らないといけないのだなという気持ちをもう一度思い返してもらえれば。交通事故はちょっとした気のゆるみで発生する。常に緊張感を持って運転していただきたい」県内では、今年1月から4月10日までに678件の交通事故が発生しています。