【エルサレム＝福島利之、カイロ＝溝田拓士】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が９日にレバノンと和平交渉を始めると表明した後も、イスラエルによるレバノンへの攻撃が続いている。

交渉の進展は見通せず、イスラエルが焦点とする親イラン勢力ヒズボラの武装解除も極めて困難な情勢だ。

ネタニヤフ氏は９日、「レバノンがイスラエルとの直接交渉の開始を要請してきた」と説明してみせたが、前日には「イランとの停戦にはヒズボラは含まれない」と発表したばかりだった。米国からの圧力を受け、急な方針転換となった。

イスラエル軍はここ数日、レバノンでの作戦を拡大させている。米国とイランの２週間の停戦合意後の８日には、約１００か所を空爆し、３００人以上を殺害した。イスラエル主要紙ハアレツは１０日付の社説で、「ネタニヤフ首相はイランとの停戦合意を危うくしかねない火遊びをしている」と指摘した。

イスラエルとヒズボラの紛争を早期に終結させたいレバノン政府は、イスラエルに停戦を呼びかけ、フランスや周辺国に協力を求めてきた。レバノンのジュゼフ・アウン大統領は９日、唯一の解決策は「停戦の実現と直接交渉だ」と強調した。レバノン政府は戦闘を完全に停止させた後、交渉を開始したい考えだ。

だが、ヒズボラの有力な国会議員アリ・ファイヤード氏は９日の声明で、「イスラエル軍の（レバノン南部からの）撤退や敵対行為の停止、住民の帰還」を交渉の前提条件に挙げ、現時点での「直接交渉を拒否する」と強調した。

１９８０年代に反イスラエル闘争を掲げて設立されたヒズボラにとって、イスラエルの占領を許した状態での武装解除の受け入れは存在意義を失うに等しい。イスラエルが戦闘を停止しても、交渉を認める可能性は現時点では低い。

ヒズボラを長年支援してきたイランにとっても、ヒズボラの存在や軍事力は対イスラエルの切り札の一つだ。ヒズボラの動向にはイランの意向も影響するとみられる。

イスラエルの元国家安全保障顧問ヤアコブ・アミドロール氏は、「イスラエルとレバノンの政府間に本質的な対立はない。レバノンがイランの影響下にとどまるのか、主権国家であるのか、決める必要がある」と指摘する。