◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ４―３広島（１１日・横浜）

広島は２連敗で借金１となった。ターノックが４回９安打４失点で来日初黒星。先取点をもらった直後の３回に４連打を含む６安打で一挙４点を献上した。打線は東から３回に大盛の中前適時打で先取した。７回２死からモンテロが二ゴロ失策で出塁。アウトと判定されたが、全力疾走でリクエストをアピールして成功した。直後に坂倉が１号２ラン。１点差まで迫った。不振の小園は４試合快音がなく、１９打席連続無安打となった。

新井貴浩監督の試合後の一問一答は以下

―ターノックは立ち上がりは良かったが

「ちょっと球が真ん中に集まったところを逃さずに打たれた感じ」

―大盛が好調

「大盛、ずっといいしね。きょうもナイスバッティングだったと思います」

―東に対し、各打者が早いカウントから仕掛けた

「そうだね。超ストライク先行型の投手だから、どんどん積極的に」

―坂倉が２ラン

「いいホームランだったと思います。きっかけにして上げていってくれたら」

―モンテロも全力疾走で流れを変えた

「そうやね。打つだけじゃなくて走ることも彼は全力でやるから」

―劣勢からチームの雰囲気が変わる姿勢

「そうだね、何が起きるか分からないから。そういうプレーというのは大切」

―小園は

「まあ、早く状態を上げてもらいたいよね。今が底だと思えば、あとは上がっていくだけなので。いつ上がっていくかだけど、状態を上げてもらいたい」

―岡本はリリーフで登板。予定通り、次は１７日に先発

「そう、あしたはもう入らない」