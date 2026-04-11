◆米大リーグ ドジャース８ｘ―７レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４４試合連続出塁の日本人新記録を樹立した。１点を追う５回１死一塁の３打席目に右前安打を放ち、一塁塁上では小さく手をたたいていた。

ロバーツ監督は「（新記録は）素晴らしいと思う。彼は四球を選び、ヒットを打っているが、まだ本調子ではない。我々がこれまで勝ってきた試合、ここ７、８試合で挙げてきた得点、そしてショウヘイがこれから本領を発揮することを考えれば、それは我々にとって良い兆候だ。四球の一部は、彼があまりにも才能豊かな選手であるために相手が慎重に投げざるを得ないという、いわば必然的なものだ。彼はそれを尊重し、タッカーやウィル・スミスに（歩かせたことの）代償を払わせるだけの規律を持たなければならない。打者は時として我慢強くなくなるものだが、彼は一貫性を示す素晴らしい仕事をしている」とたたえた。

自身のボブルヘッド人形が配布された一戦。初回先頭の１打席目は空振り三振、３回１死走者なしの２打席目は二ゴロに打ち取られていた。１点を追う５回１死一塁は、先発右腕・ロッカーの１ボールからの２球目のスライダーに反応すると、一、二塁間を破る当たりで右前安打となった。一塁塁上では納得顔で手をたたくと、いつものようにウッドワードコーチと頭をぶつけて、両手を動かすポーズを決めた。

昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続いている連続試合出塁は「４４」に伸び、２００９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）にイチロー（マリナーズ）が作った日本人記録「４３」を抜いた。また新たな記録を作って見せた。

この試合は５回表終了時に２―４とリードを許したドジャースだったが、逆転勝ちで１０勝に１番乗りとなった。