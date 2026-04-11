◆パ・リーグ 日本ハム３―６ソフトバンク（１１日・エスコン）

ソフトバンクの上沢直之投手が古巣の日本ハム相手に７回を２失点に抑え、史上２３人目の１２球団勝利を挙げた。ヒーローインタビューでは「本当に北海道は僕がプロ野球のキャリアをスタートしましたので、たくさんの感謝の気持ちを持ちながらマウンドに上がりました」と振り返った。

２３年オフに日本ハムからポスティングで米球界に移籍した右腕は２３年オフにソフトバンク入り。加入１年目の昨季の日本ハム戦は、みずほペイペイでの１試合のみの登板で負け投手になっていた。今季の開幕戦は、５回４失点で勝ち負けはつかなかった。かつての本拠地のエスコンフィールドでの登板は２３年９月８日の西武戦以来、９４６日ぶりだった。

マウンドに上がっても、日本ハムファンからのブーイングはなかったが、先頭の矢沢に２球目のストレートを右翼席に運ばれた。だが、２回以降は１５０キロ超のストレートと多彩な変化球で強打の日本ハム打線を抑え込んだ。５点リードの７回は１点を失い、なおも２死満塁でレイエスを迎えたが、最後の１１６球目は魂を込めた１５２キロのストレートを真ん中低めに投げ込み、見逃し三振。マウンドで雄たけびをあげた。

打線は同点の６回、上沢と日本ハムのドラフト同期の近藤健介が５号３ランを放つなど一挙５点を奪い、伊藤大海をＫＯ。ソフトバンクは対日本ハムに無傷の４連勝を飾った。