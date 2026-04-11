◆陸上 金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）

高校生男子５０００メートルＡ決勝で鹿児島工高の米永侑悟（３年）が１３分５５秒９６で全体トップだった。レース後は「今年の目標は１３分４０秒台。今季初の５０００メートルにしては、余裕を持って１３分台でゴールできたので、うれしいです」と笑顔を見せた。

気温２４度と暑い中でのレース。序盤は確実に留学生の後ろについて展開し、残り８００メートルで一気に突き放す圧巻Ｖ。自己ベストも２０秒近く大幅更新し「最後は飛ばすだけの余力があった」とさわやかに汗をぬぐった。

１年時に全国高校駅伝１区を担い、鹿児島県高校駅伝では２年連続１区区間賞など、活躍。「ロードに適性があるとよく言われる。小さい頃から箱根駅伝を目指して走っています」と大学進学も、もちろん視野だ。今年の第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で印象に残ったのは「（青学大の）黒田朝日さん（現ＧＭＯインターネットグループ）。すごい坂を普通に平地みたいに走っているので、憧れています」と山上りの５区で驚異的な区間新記録をマークし青学大の３年連続９度目の総合優勝に大きく貢献したエースの名前を挙げた。

今シーズン前半は「インターハイにまず出て、優勝を目指したいです」ときっぱり。抜群の勢いを保ち、まだまだ成長する。