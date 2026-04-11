2児の母・田丸麻紀、冷蔵庫の余り物活用した味噌汁公開「栄養たっぷり」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/11】モデルで女優の田丸麻紀が4月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷蔵庫の中の余り物を活用した味噌汁を公開した。
【写真】47歳2児の母モデル「栄養たっぷり」冷蔵庫の余り物活用した味噌汁公開
田丸は「冷蔵庫の中のあまったものをもりもり入れたお味噌汁」とコメントし、多種の具材が鍋の中にぎっしりと入った味噌汁を調理している様子を公開。「今朝はお味噌汁とおにぎりで朝ごはん」と記している。
この投稿に、ファンからは「栄養たっぷり」「参考になる」「具がたっぷりで美味しそう」「手軽にいろんな食材が取れて素晴らしい」「家庭の味」「理想の朝ごはん」などの声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】47歳2児の母モデル「栄養たっぷり」冷蔵庫の余り物活用した味噌汁公開
◆田丸麻紀、冷蔵庫の中の余り物活用した味噌汁公開
田丸は「冷蔵庫の中のあまったものをもりもり入れたお味噌汁」とコメントし、多種の具材が鍋の中にぎっしりと入った味噌汁を調理している様子を公開。「今朝はお味噌汁とおにぎりで朝ごはん」と記している。
◆田丸麻紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「栄養たっぷり」「参考になる」「具がたっぷりで美味しそう」「手軽にいろんな食材が取れて素晴らしい」「家庭の味」「理想の朝ごはん」などの声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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