高橋みなみ、前日から昼食の仕込み 食事公開に反響「理想的な和の食卓」「健康的」
【モデルプレス＝2026/04/11】元AKB48でタレントの高橋みなみが、4月11日までに自身のInstagramストーリーズを更新。前日に仕込んだ昼食を公開した。
【写真】34歳元AKB神「理想的な和の食卓」前日から仕込んだ料理
高橋は「明日起きてバタつきたくないのでお昼ご飯仕込み」と記し、夜のうちに肉と玉ねぎを煮込んだものを公開。翌日、仕込んだものに目玉焼きとトマトをそえたおかずとご飯、味噌汁の並んだ食卓を披露している。
この投稿に、ファンからは「前日から仕込むのえらい」「美味しそう」「理想的な和の食卓」「健康的」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKB神「理想的な和の食卓」前日から仕込んだ料理
◆高橋みなみ、前日から昼食の仕込み
高橋は「明日起きてバタつきたくないのでお昼ご飯仕込み」と記し、夜のうちに肉と玉ねぎを煮込んだものを公開。翌日、仕込んだものに目玉焼きとトマトをそえたおかずとご飯、味噌汁の並んだ食卓を披露している。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「前日から仕込むのえらい」「美味しそう」「理想的な和の食卓」「健康的」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】