60代・今更聞けないスマホの『スクリーンショット』iPhoneとAndroidの撮り方

スマホを使う上でよく耳にする「スクショ」。今さら聞きづらいけれど、知っておくと、とっても便利な基本機能です。

スクショを使いこなせば、見返したい情報をサッと保存できて、家族や友人との共有もぐっとスムーズに。今回は、スクリーンショットの撮り方から文字の書き込み方まで、わかりやすくご紹介します。

スクリーンショットって何？

スマホの画面を、そのまま写真のように写して保存できるのがスクリーンショット、通称「スクショ」。この機能を使えば、後で見返したい情報を画像で残すことができます。手書きのメモより、簡単で確実に保存できるのも魅力です。

たとえば、ウェブサイトやアプリで見つけた料理のレシピをスクショしておけば、メモをとる必要もなく、後から詳細な内容を見返すことができます。ほかにも、乗り換え案内や行きたいお店の情報をスクショしておくと、外出先で電波が届かない場所でも確認できて便利です。

家族や友人に情報を共有するときも、文字を入力する手間がなく、文章だけより伝わりやすくなります。

「スクショ」の撮り方

iPhoneの場合

❶スクショを撮りたい画面を表示し、本体右側にあるサイドボタンと左側にある音量を上げるボタンを同時に押す。※ホームボタンのある機種は電源ボタンとホームボタンを同時に押す。

❷「カシャ」とシャッター音がして左下に撮影したスクショ画面が表示される。データは「写真」アプリに保存される。

Androidの場合

❶スクショを撮りたい画面を表示し、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に押す。※機種によってボタンの位置が異なる。

❷「カシャ」とシャッター音がして左下に撮影したスクショ画面が表示されます。データは「フォト」アプリ内の「コレクション」などに保存される。

スクショは慣れが必要。たくさん撮って練習しましょう

2つのボタンを押すタイミングがずれると、画面が暗くなったり音量が上がったり下がったりして、スクショが撮れません。慣れると1回で撮れるようになるので、どんどん練習しましょう。

スクショ画像に文字が書けるとさらに便利

iPhoneの場合

スクショ後、画面左下に表示されたスクショ画面をタップ→上記の編集画面を表示する。

❶ 画面上部の丸い「ペン」アイコンをタップ。

❷ 画面下部からペンを選ぶ→指で画面をなぞり文字や線を書く。線や円の書き終わりを長押しするときれいな線に修正できる。※消したいときは画面下部のペンの中から「消しゴム」を選び、線や文字の上をなぞる。

❸ 左上の「完了」をタップ→「写真に保存」を選択する。

Androidの場合

❶ スクショ後、画面左下に表示されたスクショ画面をタップ→「編集」→「マークアップ」→「ペン」をタップ。

❷ 指で画面をなぞり文字や円などを書く。消したいときは「クリア」をタップ→直前に書いた内容が消える。

❸「完了」や「保存」をタップすると「フォト」に保存される。

こんな場面でスクショが活躍！

スマホの使い方を家族や友人に聞きたい！

スマホの操作方法を家族や友人に聞きたいとき、言葉で内容を説明するのは意外に難しいですよね。困った画面をスクショしておけば、「どういうときに何がわからないのか」を的確に伝える助けになります。

不審なメールを相談したい

「これって詐欺メール!?」と不安になったとき、メールの文面をスクショに撮っておきましょう。家族や友人に相談したり、発信元の会社に真偽を問い合わせたりするとき、メールの内容をそのまま伝えられて便利です。

チケット予約などネット申し込みの画面を記録する

映画や演劇、コンサートなどのチケット予約をネットで申し込むと、受付番号や予約番号を「必ず控えてください」といわれることが。スクショをしておけば、わざわざ紙にメモをとる必要もありません。

ちょっとした機能でも、知っているだけでぐんと便利に。まずは気軽に試して、使い慣れていきましょう。

教えてくれたのは……川島玲子さん

パソコン講師として20年間で1万人以上に教えた後、YouTube「いなわくTV」を開設し、登録者数40万人以上の人気チャンネルに。企業研修やオンライン講座、各種メディアにてICT講師としても活躍。著書に『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』（小社）など。

『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』

★スマホ＆AIを味方に人生を楽しみ尽くす！

「スマホを使いこなせない」「わからないことがあっても人に聞けずに困っている」「AIってどうやって使う？」。そんな人へ、スマホをもっと楽しくお得に使う方法やAIの超・基礎知識を紹介。人生100年時代、スマホを味方に今後の人生を楽しみ尽くしましょう。

（オレンジページ刊 『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』より）