2児の母・西山茉希、娘たちへの「出発前の作り置きプレート」公開「器も素敵」「凝ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/11】モデルの西山茉希が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘2人への作り置きプレートを公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「器も素敵」娘たちへの作り置きプレート公開
西山は「＃出発前の作り置きプレート」とハッシュタグを添え、「始まりの週を終えた2人へお疲れ様飯」とコメント。ハンバーグ2個とピラフがカラフルなプレートに盛り付けられ、トマトやキュウリなどのサラダが小皿に入れて添えられている2人分の食事を公開した。
この投稿に、ファンからは「子どもが喜びそうなメニュー」「器も素敵」「凝ってる」「見た目も楽しくて食欲そそられる」「出発前でも手を抜いてなくて尊敬」「美味しそう」などの声が上がっている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「器も素敵」娘たちへの作り置きプレート公開
◆西山茉希、娘たちへの作り置きプレート公開
西山は「＃出発前の作り置きプレート」とハッシュタグを添え、「始まりの週を終えた2人へお疲れ様飯」とコメント。ハンバーグ2個とピラフがカラフルなプレートに盛り付けられ、トマトやキュウリなどのサラダが小皿に入れて添えられている2人分の食事を公開した。
◆ 西山茉希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「子どもが喜びそうなメニュー」「器も素敵」「凝ってる」「見た目も楽しくて食欲そそられる」「出発前でも手を抜いてなくて尊敬」「美味しそう」などの声が上がっている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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