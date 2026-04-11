アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議がまもなく始まります。これに先立ち、トランプ大統領は、ホルムズ海峡を近く開放すると強調したほか、交渉が決裂すれば、イランへの再攻撃も辞さない構えを示しました。

トランプ大統領

「イランは軍事的に敗北した。我々は海峡を開放する。イランの協力があってもなくてもだ。かなり早く進むだろう」

トランプ大統領はホルムズ海峡についてこう述べたうえで、イランが通航料を取ることについては「許さない」と強調しました。

また、アメリカメディアの取材に対し、「艦船に最高の弾薬と兵器を積み込んでいる」と述べ、協議が決裂した場合には攻撃を再開する準備ができているとイラン側に圧力をかけています。

協議をめぐっては核問題に重点を置くとしていて、イランに「核兵器を持たせないことが交渉の99％を占める」と語り、イランによる核兵器の保有を認めないと改めて強調しました。

一方で、イランが反発しているレバノンへの攻撃をめぐっては、イスラエルに攻撃を控えるよう要請し、レバノンとの交渉の仲介にも乗り出すなど、イランとの協議への悪影響をおさえようとする動きもみせています。