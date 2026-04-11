◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーヤクルト（4月11日、東京ドーム）

巨人の先発はブライアン・マタ投手。外国人の登録人数の関係で、これまで2軍で調整していましたが、ハワード投手がアキレスけん炎で抹消されたため、1軍での登板は初めてとなります。受けるのはオープン戦で受けた経験のある山瀬慎之助選手となっています。

また、7番ライトに平山功太選手。4月5日に支配下契約に切り替わったばかりで、これが本拠地での初スタメンとなります。地元・広島のマツダスタジアムでの初スタメンは親族や友人が来ていて、「とても緊張した」そうですが、この日は平常心で試合に向き合えていると語っていました。プロ初ヒットが飛び出すのか、注目です。

解説は江川卓さんと内川聖一さんです。内川さんは「キャベッジ選手がどう打つかが注目ですね」と一言。

「1番でスタートして、5番、きょうは4番。ランナーを置いた状態でキャベッジに回す方がいいと僕は思うので、これからどう落ち着いていくのか、楽しみです。ヤクルトは監督が代わってね、かれるくらい声を出す監督はそうそういないので、若手が持っている能力を出しやすい雰囲気になっている感じはします。バントをしないというところも注目ですが、昨日の試合のように走塁などでミスが勝敗に響いてきたときにチームがどう変わっていくかもみてみたいです」

プレーボールは午後6時です。