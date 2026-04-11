◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 6-3 日本ハム(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムは首位ソフトバンクに本拠地で敗戦。ソフトバンク相手には開幕4連敗となりました。

福岡での開幕3連戦に3連敗していた日本ハム。その後2位まで浮上し迎えた北海道での2連戦初戦は、1回裏に矢澤宏太選手が先頭打者ホームランを放つ最高の展開でスタートしました。

先発の伊藤大海投手は1回&2回と得点圏にランナーを背負うも、無失点で序盤を進めます。しかし4回、柳田悠岐選手にレフトへソロHRを被弾し追いつかれました。

さらに6回、先頭から連続四死球などで満塁のピンチを迎えると、1アウトから牧原大成選手に勝ち越しタイムリーを許します。その後犠牲フライで1点を追加されると、近藤健介選手には3ランを被弾。この回一挙5失点でマウンドを降りました。

反撃したい打線はソフトバンク先発・上沢直之投手の前に2回以降沈黙。それでも7回には下位打線の3連打で満塁のチャンスとし、清宮幸太郎選手のタイムリー内野安打で1点を返します。

なおも2アウト満塁で打席にはレイエス選手。しかし最後は低めの152キロのストレートに手が出ず見逃し三振となり、反撃は1点止まりとなりました。

それでも4点ビハインドの9回、杉山一樹投手から清宮選手の2打席連続タイムリーで1点を返します。なおも2アウト1、3塁と一打同点のチャンスで再びレイエス選手に打順が巡りますが、痛烈な打球はショートへのゴロとなりゲームセット。首位ソフトバンクの背中が遠のく1敗となりました。