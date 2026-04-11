気象予報士の穂川果音さんが4月11日、自身のインスタグラムを更新。春を満喫した花見の様子を公開しました。

【写真を見る】【 穂川果音 】満開の桜と菜の花に囲まれて「春爛漫がこんなに感じられる場所があるなんて〜」





白いオフショルダーのワンピースを着た穂川さんは、咲き誇る桜と菜の花の前で団子を手に笑顔で撮影した画像を添えて「春爛漫がこんなに感じられる場所があるなんて〜」と投稿。









桜の前でうっとりとした表情を見せる穂川さんは「埼玉県幸手市にある桜と辺り一面の菜の花に感動」と綴っています。









穂川さんが訪れたのは関東の桜の名所として有名な埼玉県幸手市にある『森田鉄工所 権現堂桜堤 Mirai Park』（県営権現堂公園）。約1,000本のソメイヨシノが1kmにわたって咲き誇り、周辺の菜の花との見事なコントラストが楽しめるスポットです。









気象予報士仲間に誘われてこの場所を訪ねたという穂川さんは「片道2時間かけて行ってきたかいがありました♡」「季節ごとにまた違ったお花が咲くとのことで、他の季節でも楽しめそう」と、充実した休日を振り返りました。









【担当：芸能情報ステーション】