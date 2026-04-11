NGT48が11日、「スプリングコンサート2026」昼公演を新潟テルサで行った。

昼公演では、4月29日の卒業公演で芸能界を引退するキャプテン藤崎未夢（25）の後任に、3期生の杉本萌（20）が選出されたことがステージで発表された。あわせてグループ初の副キャプテンに北村優羽（21）が就任した。

新キャプテン杉本は少し瞳をうるませながら「任せていただくからには、自分なりに精いっぱい務める覚悟はできています。キャプテンとして何ができるのか、何をするべきなのか、きちんと考えて、行動でも導いていける、そんなキャプテンになれるように頑張っていきたいと思います」とあいさつ。

少人数選抜の常連で、昨年は水着グラビアにも挑戦するなど注目度は高い。個のポテンシャルの高さと同様に、周囲が認めるグループへの思いの強さを堂々と言葉にした。

そんな杉本を同期の北村が隣で支える。「キャプテンが抱えきれないものもきっとあると思うから、支えになれたらいいなと思います」。

昼公演のオープニング「出陣」でセンターを務めるなど、杉本と並んで中心メンバーの1人。実力、人気ともに備えた2人は「NGTをもっと大きくしたいです」と意気込んだ。

また、6期生8人もこの日お披露目。相木茉采（14）猪股咲那（14）大橋彩乃（17）片山珠吏（14）久我水羚（14）佐藤歩夏（14）平井柚葉（15）細矢夏帆（18）がアンコールでステージに登場した。

あいさつを終えると先輩メンバーとともに「次のSeason」をパフォーマンス。細谷が代表し「6期生8名、応援よろしくお願いします」と話した