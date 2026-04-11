◇パ・リーグ ソフトバンク6―3日本ハム（2026年4月11日 エスコンF）

ソフトバンク・上沢直之投手（32）が7回2失点で古巣・日本ハム相手に今季初勝利。この白星で史上23人目の12球団勝利を達成した。

初回先頭の矢沢にいきなり右越えソロを浴びた。それでもすぐに立ち直る。

カーブ、フォークと抜群の制球力を武器に日本ハム強力打線を抑え込んだ。

7回には1死満塁のピンチから清宮幸の二塁内野安打で2点目を失ったが、なお2死満塁で怖いレイエスを152キロ直球で見逃し三振に仕留めた。

打線も上沢を援護した。

2回に柳田が2号同点ソロ。勝ち越しに成功した6回には近藤の5号3ランで突き放した。

2023年オフにポスティング移籍するまで在籍した古巣。日本球界復帰をめぐって批判も受けたが、初めてのエスコンフィールド登板でもブーイングはなし。かつてのファンの温かい雰囲気もあり、気持ちよく投げることができた。

12球団勝利は昨年のソフトバンク有原航平以来、史上23人目。

チームは開幕3連戦に続いて、日本ハム戦4連勝を飾った。