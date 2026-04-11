お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）澤部佑（39）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。2人のキャラクターについて明かした。

藤本美貴が「岩井さんってどういう人なんですか？」と聞くと、岩井は「俺の方が澤部さんより全然社交的だと思います」と答えた。藤本は「えー、そうなんだ。なんかキャラクター的には澤部さんの方が…。（岩井が）陰と（澤部が）陽みたいなイメージ」と反応した。すると岩井と澤部が「逆」と声をそろえた。

岩井は「俺、誘われたら誰でも行きますしね。俺、1人で飯行けないんですよ。絶対誰か誘います。結婚してめちゃめちゃ良かった。確定で1人誘えるんで」と明かした。そして澤部が「それだと奥さんがどっか行ってると余計寂しい？」と聞き、岩井は「全然車で迎えに行きます」と返答。藤本は「意外！ 何か…孤独を愛してそう」とコメントした。岩井が「『それ俺も行って大丈夫なやつ？』とか聞いたりします」と明かし、藤本が「『来てもいいよ』って行っても『行かないよ』って言われちゃいます」と、夫の品川庄司について明かした。

そして澤部は「一人でご飯行けるんで。独身時代も、小説読みながら酒飲んで」と打ち明けると、岩井は「暗いんです、めっちゃ」と言った。