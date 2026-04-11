FC東京、2試合消化多いものの首位・鹿島に勝ち点並ぶ!! 横浜FMは2試合連続3失点で2連敗
[4.11 J1百年構想リーグEAST第10節 横浜FM 1-3 FC東京 日産ス]
J1百年構想リーグEASTは11日、各地で第10節を開催した。FC東京は横浜F・マリノスに3-1で勝利し、2試合消化が多いものの首位の鹿島アントラーズと勝ち点で並んだ。
横浜FMは前半12分、FW谷村海那を起点とした攻撃からMF天野純がペナルティエリア中央より左足を振り抜くも枠の右。同14分には天野の絶妙なロングフィードで完全に最終ラインの背後を取ったMFジョルディ・クルークスがGKと1対1になる決定機を迎えたが、戻ってきたDF橋本健人のスライディングでシュートブロックするスーパープレーに阻まれた。
なおも横浜FMは前半22分、天野が右サイドから中へ持ち運びながらペナルティエリア手前まで進むと左足一閃。決定的なミドルシュートがゴールに向かったもののクロスバーに嫌われた。前半を優勢に進めるなかでゴールに迫ったが先制には至らなかった。
するとFC東京は前半45分、MF佐藤龍之介が中盤でボール奪取したところからカウンターを発動する。前線まで持ち運んだFWマルセロ・ヒアンのラストパスをMF佐藤恵允がゴールに流し込み、先制に成功した。佐藤龍は森保一監督が視察する一戦でゴールに絡んだ。
1点リードのFC東京は後半6分、ヒアンがスローインを受けて左サイドを縦に突破し、角度のないところからコントロールシュートを放つもGK朴一圭に阻まれた。同9分にはカウンターで3対2のチャンスを迎えるとMF遠藤渓太のパスから佐藤龍がゴール前に折り返したが、ファーサイドのヒアンには合わなかった。
さらにFC東京は後半15分、佐藤恵の絶妙なスルーパスでDF室屋成が中央右寄りを抜け出すと、GKを引きつけて左の遠藤にラストパス。しかし遠藤は枠の上に外してしまい、決定機を生かせなかった。
それでもFC東京は後半19分、速攻から室屋のスルーパスを受けたヒアンがゴール右上に突き刺して待望の追加点。再びロングカウンターでゴールを奪った。
2点差を追いかける横浜FMは後半24分にFW浅田大翔を入れるなどして反撃を狙っていく。すると同29分、天野がドリブルで一気に敵陣深くまで入っていくと、一度は相手に阻まれたものの2次攻撃からDF加藤蓮がゴール右隅へグラウンダーのミドルシュートを突き刺して1点差に迫った。FC東京にとっては4試合ぶりの失点になった。
だが後半35分、FC東京が右サイドからのFKを獲得すると橋本のクロスが浅田のオウンゴールを誘って3-1。FC東京がそのまま逃げ切り、試合数に違いはあるものの鹿島にプレッシャーをかける勝利を掴んだ。一方の横浜FMは前節に続く3失点で2連敗となり、最下位のジェフユナイテッド千葉と勝ち点と得失点差で並びながら総得点で上回って9位に位置している。
J1百年構想リーグEASTは11日、各地で第10節を開催した。FC東京は横浜F・マリノスに3-1で勝利し、2試合消化が多いものの首位の鹿島アントラーズと勝ち点で並んだ。
横浜FMは前半12分、FW谷村海那を起点とした攻撃からMF天野純がペナルティエリア中央より左足を振り抜くも枠の右。同14分には天野の絶妙なロングフィードで完全に最終ラインの背後を取ったMFジョルディ・クルークスがGKと1対1になる決定機を迎えたが、戻ってきたDF橋本健人のスライディングでシュートブロックするスーパープレーに阻まれた。
するとFC東京は前半45分、MF佐藤龍之介が中盤でボール奪取したところからカウンターを発動する。前線まで持ち運んだFWマルセロ・ヒアンのラストパスをMF佐藤恵允がゴールに流し込み、先制に成功した。佐藤龍は森保一監督が視察する一戦でゴールに絡んだ。
1点リードのFC東京は後半6分、ヒアンがスローインを受けて左サイドを縦に突破し、角度のないところからコントロールシュートを放つもGK朴一圭に阻まれた。同9分にはカウンターで3対2のチャンスを迎えるとMF遠藤渓太のパスから佐藤龍がゴール前に折り返したが、ファーサイドのヒアンには合わなかった。
さらにFC東京は後半15分、佐藤恵の絶妙なスルーパスでDF室屋成が中央右寄りを抜け出すと、GKを引きつけて左の遠藤にラストパス。しかし遠藤は枠の上に外してしまい、決定機を生かせなかった。
それでもFC東京は後半19分、速攻から室屋のスルーパスを受けたヒアンがゴール右上に突き刺して待望の追加点。再びロングカウンターでゴールを奪った。
2点差を追いかける横浜FMは後半24分にFW浅田大翔を入れるなどして反撃を狙っていく。すると同29分、天野がドリブルで一気に敵陣深くまで入っていくと、一度は相手に阻まれたものの2次攻撃からDF加藤蓮がゴール右隅へグラウンダーのミドルシュートを突き刺して1点差に迫った。FC東京にとっては4試合ぶりの失点になった。
だが後半35分、FC東京が右サイドからのFKを獲得すると橋本のクロスが浅田のオウンゴールを誘って3-1。FC東京がそのまま逃げ切り、試合数に違いはあるものの鹿島にプレッシャーをかける勝利を掴んだ。一方の横浜FMは前節に続く3失点で2連敗となり、最下位のジェフユナイテッド千葉と勝ち点と得失点差で並びながら総得点で上回って9位に位置している。