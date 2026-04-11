大迫敬介がPK止めた!連敗もストップ! またも判定に苦しんだ広島、PK戦で清水に勝利
[4.11 J1百年構想第10節 広島 1-1(PK5-4) 清水 Eピース]
J1百年構想リーグWESTは11日、第10節を各地で行い、サンフレッチェ広島と清水エスパルスが対戦した。清水はFWオ・セフンの得点ランキングトップタイ6点目となるゴールで先制したが、広島もFW木下康介のゴールで同点。PK戦で決着がつけられ、GK大迫敬介が1本止めた広島が勝利し、連敗を4で止めた。
試合は開始直後から激しい攻防が続いた。まずは前半3分、清水はオ・セフンのポストプレーを起点にロングカウンターを仕掛けると、MF井上健太の折り返しからオ・セフンが左足シュート。最終的な判定はオフサイドとなったが、広島GK大迫敬介もしっかりと阻んだ。
対する広島は前半5分、MF中野就斗のロングスローにDF荒木隼人がヘディングで合わせたが、こちらもGK梅田透吾がファインセーブ。またこぼれ球に反応したFWジャーメイン良のシュートも梅田が足で防ぎ、ボールラインはゴールラインを割っているように見られたが、審判の判定はノーゴールだった。
広島は第5節・神戸戦でもPKを巡る判定ミスによって勝ち点を落としており、日本サッカー協会(JFA)が今月8日に経緯説明を行ったばかり。この場面でもVAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)の介入はなく、またも微妙な判定に泣く形となった。
その後は拮抗した展開での攻防が続く中、スコアは後半25分過ぎから一気に動いた。まずは後半26分、清水が鋭い速攻からMF北爪健吾が右サイドを抜け出すと、鮮やかなクロスボールにオ・セフンが反応。左足ダイレクトでゴールに押し込み、前半戦に続く対広島弾で先制に成功した。
それでも広島も後半29分、MF川辺駿を起点に右サイドを攻め込むと、中野のクロスをFW鈴木章斗がワンタッチで落とし、川辺がペナルティエリア右に深く侵入。折り返しのパスに木下が合わせ、1-1の同点とした。
その後は両者ともにチャンスを作り、広島は19歳のMF中島洋太朗、清水はこれがJ1リーグデビューとなる18歳のMF針生涼太と若手選手の起用も続く中、同点のまま決着が付かずに90分間が終了。勝敗はPK戦に委ねられる形となった。
両チームとも3人目まで成功が続く中、形勢が動いたのが4人目。先攻清水のMF小塚和季のキックを日本代表GK大迫が見事な横っ飛びで止めた。その後は両チームともに成功し、広島が5試合ぶりの白星を飾った。
J1百年構想リーグWESTは11日、第10節を各地で行い、サンフレッチェ広島と清水エスパルスが対戦した。清水はFWオ・セフンの得点ランキングトップタイ6点目となるゴールで先制したが、広島もFW木下康介のゴールで同点。PK戦で決着がつけられ、GK大迫敬介が1本止めた広島が勝利し、連敗を4で止めた。
試合は開始直後から激しい攻防が続いた。まずは前半3分、清水はオ・セフンのポストプレーを起点にロングカウンターを仕掛けると、MF井上健太の折り返しからオ・セフンが左足シュート。最終的な判定はオフサイドとなったが、広島GK大迫敬介もしっかりと阻んだ。
広島は第5節・神戸戦でもPKを巡る判定ミスによって勝ち点を落としており、日本サッカー協会(JFA)が今月8日に経緯説明を行ったばかり。この場面でもVAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)の介入はなく、またも微妙な判定に泣く形となった。
その後は拮抗した展開での攻防が続く中、スコアは後半25分過ぎから一気に動いた。まずは後半26分、清水が鋭い速攻からMF北爪健吾が右サイドを抜け出すと、鮮やかなクロスボールにオ・セフンが反応。左足ダイレクトでゴールに押し込み、前半戦に続く対広島弾で先制に成功した。
それでも広島も後半29分、MF川辺駿を起点に右サイドを攻め込むと、中野のクロスをFW鈴木章斗がワンタッチで落とし、川辺がペナルティエリア右に深く侵入。折り返しのパスに木下が合わせ、1-1の同点とした。
その後は両者ともにチャンスを作り、広島は19歳のMF中島洋太朗、清水はこれがJ1リーグデビューとなる18歳のMF針生涼太と若手選手の起用も続く中、同点のまま決着が付かずに90分間が終了。勝敗はPK戦に委ねられる形となった。
両チームとも3人目まで成功が続く中、形勢が動いたのが4人目。先攻清水のMF小塚和季のキックを日本代表GK大迫が見事な横っ飛びで止めた。その後は両チームともに成功し、広島が5試合ぶりの白星を飾った。