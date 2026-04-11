立て直した福岡が7連敗からの3連勝!! 見木友哉のミドル弾で長崎撃破
[4.11 J1百年構想第10節 福岡 1-0 長崎 ベススタ]
J1百年構想リーグWESTは11日、第10節を行い、アビスパ福岡がV・ファーレン長崎を1-0で破った。7連敗(PK戦を含む)から脱出した前々節・G大阪戦(△2-2、PK14-13)、今季初の90分勝利を飾った前節・広島戦(○1-0)に続く今季初の3連勝を果たした。
最初のチャンスは福岡。前半23分、DF辻岡佑真のタックルからカウンターを仕掛け、右への展開からDF橋本悠が斜めのパスを差し込むと、MF椎橋慧也とFW碓井聖生と美しいパスワークで絡んだMF見木友哉がゴール左斜め前から左足を振り抜く。だが、これは右ポストに弾かれ、先制点とはならなかった。
一方の長崎は前半41分、攻撃の中心を担うFWマテウス・ジェズスがやや遠い距離から直接FKを狙ったが、GK藤田和輝に阻まれ、両チームとも得点が入らないままハーフタイムを迎えた。
それでも後半17分、福岡が先に試合を動かした。中盤で見木が時間を作り、右サイドに展開すると、リターンパスを受けた見木が鮮やかなシュートフェイントから右足を一閃。ゴール右斜め前から低弾道のミドルシュートを突き刺し、1-0とした。
試合は福岡がそのままリードを守り、タイムアップ。一時は大差での最下位に沈んでいた福岡が見事な復調を遂げ、広島、岡山、C大阪の勝ち点11に並んだ。
J1百年構想リーグWESTは11日、第10節を行い、アビスパ福岡がV・ファーレン長崎を1-0で破った。7連敗(PK戦を含む)から脱出した前々節・G大阪戦(△2-2、PK14-13)、今季初の90分勝利を飾った前節・広島戦(○1-0)に続く今季初の3連勝を果たした。
最初のチャンスは福岡。前半23分、DF辻岡佑真のタックルからカウンターを仕掛け、右への展開からDF橋本悠が斜めのパスを差し込むと、MF椎橋慧也とFW碓井聖生と美しいパスワークで絡んだMF見木友哉がゴール左斜め前から左足を振り抜く。だが、これは右ポストに弾かれ、先制点とはならなかった。
それでも後半17分、福岡が先に試合を動かした。中盤で見木が時間を作り、右サイドに展開すると、リターンパスを受けた見木が鮮やかなシュートフェイントから右足を一閃。ゴール右斜め前から低弾道のミドルシュートを突き刺し、1-0とした。
試合は福岡がそのままリードを守り、タイムアップ。一時は大差での最下位に沈んでいた福岡が見事な復調を遂げ、広島、岡山、C大阪の勝ち点11に並んだ。