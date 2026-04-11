手越祐也、6年ぶりに『イッテQ！』のスタジオに登場！「ほぼ元カレみたいなもん」（イモトアヤコ）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

手越祐也が、4月12日放送の『世界の果てまでイッテQ！』に出演。手越が『イッテQ！』のスタジオに登場するのは、実に約6年ぶりとなる。

■お祭り魂の意志を繋ぐ者として、宮川大輔から指名された手越祐也

ある日、宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“想い”を打ち明けた。

「二代目やないですけど、お祭り男に誰かなってほしい」

「祭り魂を受け継いでくれるのはアイツしかいないと思うんですよ」

（※番組予告より）

そして、お祭り魂の意志を繋ぐ者として指名されたのが、手越祐也だった。

ついに、お祭り企画が新章へ突入。

そして、約6年ぶりに手越がスタジオに帰ってきた！

手越との久しぶりの再会に、イモトは「ほぼ元カレみたいなもんなので…」と複雑（？）な心境を吐露。すかざず出川から「イッテQメンバーは付き合ったり別れたりぐちゃぐちゃだから！」とツッコミが入り（笑）スタジオは時を感じさせない変わらない掛け合いで盛り上がりを見せる。

宮川と手越、ふたりが再びタッグを組み、新章で掴み取ろうとしたものとは――。ぜひ、12日の放送をぜひチェックしよう。

■番組情報

日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』

04/12（日）19:58～20:54

出演者：内村光良、宮川大輔、森三中、イモトアヤコ、いとうあさこ、出川哲朗、中岡創一、手越祐也

※見逃し放送はTVer、Huluにて配信

■関連リンク

『世界の果てまでイッテQ！』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/q/