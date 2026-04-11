ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【スポーツ速報】ヴォルターズ敗れる 連勝14でストップ 【スポーツ速報】ヴォルターズ敗れる 連勝14でストップ 【スポーツ速報】ヴォルターズ敗れる 連勝14でストップ 2026年4月11日 17時15分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 プロバスケットボールB2の熊本ヴォルターズは11日、ホームで横浜エクセレンスと対戦し81対85で敗れました。 ヴォルターズ、チームの連勝記録を伸ばす15連勝とはなりませんでした。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” ベランダで見つけた「ハトの卵」勝手に捨てたら法律違反！？ 市役所に聞いて、正しく処理してみたら意外と… ＜2025年アーカイブス＞ 『顔はオオカミ 身体はツルツル』ヘンテコ動物の正体は…人間のせい？ 熊本・秋津川＜2025年アーカイブス＞ 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 井の頭線, 商店街, 京王線, 法要, 明治大学, 伊東市, 介護タクシー, 金属加工, 徳島