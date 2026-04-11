お笑いコンビ、ハライチ澤部佑（39）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。立会い出産について語った。

澤部が子どもの出産には「みんな立ち会ってます」と明かすと、同じく3子の父、庄司智春は「うちと一緒だ。3人目はうちは家族全員で立ち会って。子どもたちも一緒に」と話した。すると澤部は「うちもそうです。うちわ作って、頑張れみたいな」と言い、庄司が「それやればよかったね」と反応した。すると庄司の妻、藤本美貴が「無痛じゃないからちょっとイラつくかも、私」と打ち明けた。

スタッフが「出産はお父さん手伝えることある？」と質問。澤部は「1つもないですよね」と答え、庄司も「1つもない。『喉渇いた！』とかって言うから義理のお母さん…ミキティのママが外にいたから『お義母さんすみません。ちょっと何か飲み物持ってきてください』って言って、『わかった〜』って言って持ってきたのがコーラ」と明かした。すると藤本が「『飲めるか〜！』って言って」と笑った。

澤部が「義理のお父さんとかお母さん、経験してるから出産を…落ち着いてるんですよね。病院そろそろ行くかギリギリかぐらいの時に、もう妻、痛い痛いとかなってる。『ど、ど、ど…どうしましょ？』みたいな。そしたら義理の父親『今日もバレンティン、ホームラン打ってさ』みたいな、野球の話してる。いやいやいや娘さんが今…もうそろそろ病院に行くかどうかですけど」と振り返った。