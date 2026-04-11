◆陸上 金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）

男子１５００メートルのタイムレースＡ決勝は森田佳祐（スバル）が３分４０秒１５で１着だった。３月に駒大を卒業した佐藤圭汰（京都陸協）は３分４３秒１９で１２着に終わり「自分一人で練習してきて、あまり質の高い練習ができていなかった。思った以上に体が動かなかった。本当にいろいろな課題が出たレース」と淡々と振り返った。

今回は４年ぶりの１５００メートルのレース。序盤から位置取りに苦戦し、ラストスパートも上げきることができなかった。

今後の拠点はナイキ創設の「Ｓｗｏｏｓｈ ＴＣ」（米国・アリゾナ州）。１週間後に渡米すると言い、「これからアメリカに行くに当たって、もう一層気を引き締めてやっていかないと、置いて行かれる」と改めて気持ちを入れ直し。「この１年間は環境に慣れて、練習を積むことが目標」と見据えた。

今季の国内主要レースは６月の日本選手権、９月のアジア大会（共に名古屋）で「ここ数年は１５００メートルと５０００メートルがメイン」ときっぱり。シーズン序盤に１５００メートルを走ったことで「スイッチは入ったと思う。今回はあまり練習を追い込めていないので、この後も練習を途切れさせること無く、次のレースに向けてやっていきたい」と新たな環境でさらなる飛躍を誓った。