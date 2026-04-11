◆陸上 金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）

男子１５００メートルのタイムレースＡ決勝は森田佳祐（スバル）が３分４０秒１５で１着だった。早大ルーキーの新妻遼己（はるき、１年）は３分４５秒５２の１７着に終わり「３分４０秒前後は狙いたかったですが、全然届かないタイム。最低限の走りもできなかったので、よりスピードの質を高めていかないといけない」と冷静に振り返った。

今月５日の東京六大学対校陸上競技大会５０００メートルで大学デビュー戦を飾った新妻。１３分５４秒９１の１着だった。連戦となったが、言い訳はしない。「シニアで勝負できないということは、まだまだ自分の弱さだと思う。しっかり頑張りたい」と気を引き締めた。

新妻は昨年１２月の全国高校駅伝１区（１０キロ）で区間２位。同区間賞の増子陽太、同３位の本田桜二郎（ともに１年）の３人がそろって早大に入学し「令和の早大三羽がらす」として期待される。３兄弟の次男で、３つ上の長男・玲旺（４年）は神奈川大で箱根をすでに３度経験。新妻と双子の三男・昂己は今春、神奈川大に入学した。