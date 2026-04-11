〈ピエール瀧の自宅のタンスに放尿、放送中「満面の笑み」で突然ティッシュを持って…90年代、伝説のラジオ番組で電気グルーヴ・石野卓球が見せた“まさかの奇行”「今だったら番組終わりますよ」〉から続く

電気グルーヴを中心に90年代サブカル全盛期を描いた一冊『オールナイトロング』（双葉社）。その著者・椎名基樹さんと、同時代を生き、『凡夫 寺島知裕。』（清談社Publico）で狂騒の時代を別の角度から記録した作家・樋口毅宏さんが語り合う。

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あの時代は何が特別だったのか。個人の記憶を書き残すことの意味、そして“あの熱狂”はどのように生まれ、なぜ失われたのか――。書くことで「治療」と「供養」をしてきた2人の、90年代サブカルの記憶をめぐる対話が始まる。（全3回の2回目／最初から読む）



椎名基樹さんと樋口毅宏さん ©橋本篤／文藝春秋

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『オールナイトロング』と『凡夫』。個人史に刻まれた、90年代サブカルの“記憶の洪水”

樋口 『オールナイトロング−私にとっての電気グルーヴのオールナイトニッポンとその時代−』（双葉社、以下『オールナイトロング』）は、面白いだけでなく非常に刹那的なところもあり、切ないやら辛いやらで、椎名さんの記憶の洪水に読者の僕も押し流されるような本でした。僕は1971年生まれで、椎名さんは3つ上（1968年生まれ）なんですけど、ほぼ同時代を生きているので、自分の「あの頃」の記憶が重なって、「なんとも言えないわびしい気持ちになったコトはあるかい？」状態に（苦笑）。

僕の『凡夫』も、どうしようもないエロ本出版社（コアマガジン）で働いていた僕の個人史的な回想録なんですが、「あの時代の記録をどうしても取っておかねば」という気持ちで書いたんです。

椎名 『凡夫 寺島知裕。「BUBKA」を作った男』（清談社Publico）、読みましたよ。Twitter（X）でも「電気グルーヴのオールナイトニッポンを絡めた個人史を書き記しておかなければ……という著者の執念が自分と似ているような」と書かれていましたね。

樋口 そうでしたね。僕の『凡夫』は上司の寺島さんを中心に据えて書きましたが、『オールナイトロング』を読んだことで「『凡夫』を読んだ人の気持ちって、こういう感じだったんだな」と客観的になれたところがありました。

そして『オールナイトロング』は構成もすごく良かったと思います。「石野さんの部屋」「私の部屋」「イトチューの部屋」「瀧さんの部屋」と来て、最後は「霊安室」なんですよね。この構成は書く前に決められてたんですか？

椎名 時系列では書かずに、「何となくのつながり」で話をまとめたほうが、バラエティチックになるかなぁとは思っていました。

樋口 こういう構成になった必然が凄く分かるんですよ。この本は電気グルーヴ以外のことが沢山書かれていますけど、僕も対談やインタビューの場で話が枝葉に脱線しがちなので（笑）。

椎名 そうなりますよねぇ。僕も「自分のことばかり書きすぎたから、そろそろ瀧さんと石野さんの話も入れなきゃ」みたいに考えながら書いていました。

樋口 その塩梅に、嘘偽りがないなと思いました。そもそも人の記憶も、そうやって強弱があるのが普通なものだし、だからこそ読んでいて伝わってくるものがあったんです。

「書き手は加害者だ」――友との記憶を、許可なく書き残すことの葛藤と救い

樋口 この本を読んでいて改めて感じたのは、文章を書くことはザ・キュアー＝治療なんだなということです。僕は38歳で小説家としてデビューして、これまで20冊くらい本を書いてきましたけど、特に「自分にまつわる過去のこと」って、書いていてすごく辛いんです。そして切なくもある。でも、そうやってアウトプットすることで治療をしてこなかったら、今こうやって生きてないと思うんです。

椎名 戦争で酷いことをして罪悪感に苛まれていた人が、それを文章に書いたら治った、って話もありますよね。きっと喋るだけじゃダメで、書くことに何か意味があるんだろうな、と思います。まだ僕は分からないですけど。

樋口 書くことって特効薬じゃなくて、しばらく経ったあとで「これを書いておいて良かったな」ってじんわり効いてくる時期があるんですよね。椎名さんも、「書くのが辛いけれど、だからこそ書かなければならなかったこと」があったと思います。だからこの本は椎名さんの『ノルウェイの森』なんだと思う。もう30年経ったあの頃の、青春と狂騒と、熱狂と死と、祈りが込められてるというか。

椎名 亡くなった友達のことは、「このままだと名もなく死んでいくことになるから、この話は本に書き残しておきたい」と考えながら書きました。「この話は書きすぎかな」「これは読者は興味ないだろうな」と悩むことも多かったですが、途中から「もう気にしない！」と割り切って書くようにしました。

樋口 僕も「こんなことを書いていいんだろうか」と悩みながら『凡夫』を書いたので、その気持ち、本当に分かります！ でもそれは、大島渚の「キャメラは加害者だ」という名言と同じで、書き手も加害者だからなんですよね。僕の本にも亡くなった人が出てきますけど、「書きますから」と許可を取っているわけでもないし。

椎名 そういう気は遣うよねえ。この『オールナイトロング』の本編の主役のボス2人（電気グルーヴ）は中学時代からおっかない先輩だから（笑）。

華やかな放送の裏側にあった確執と嫉妬。椎名基樹が記録したかった裏方のリアル

椎名 辛かったことでいうと、電気のオールナイトニッポンで作家をしていた時代の、ニッポン放送関係の人たちを悪く書かなきゃいけないのは辛かったですね。放送業界特有の強固な縦社会とか、そこで働く人たちの排他的な振る舞いとか。みんな大好きな人だし、ぜんぜん告発とかじゃないんだけど、僕は「あの頃の放送作家ってこんな仕事だったんだよ」という記録を残したかったんですよね。

樋口 僕は高校・大学時代に電気以外の『オールナイトニッポン』もよく聞いていて、とにかく明るく楽しい世界だと思っていたので、その裏に陰湿ないがみ合いとかがあるのは意外でした。

椎名 芸能に関わる世界で、上へ駆け上がろうとする人たちの話ですからね。

樋口 そういえば高田文夫さんも『週刊ポスト』の連載のなかで、まだ裏方の放送作家時代に「あいつ今に見てろ！」みたいな感情を強く持っていた……という話を書かれていました。

たけし、みゆき、松山千春……ANNのパーソナリティは僕らの「深夜の先生」だった

椎名 樋口さんは、たけしのオールナイトニッポンも聞いていたんですね。当時は高校生ですか？

樋口 中学生のころから聞いてました。木曜1部ですね。

椎名 たけしさんの番組は長かったですからね。俺が中学のときは「あの番組を聞いていないヤツは駄目なヤツ」みたいなガキっぽい選別をしていました。

樋口 そのあたりは3歳差だと微妙にギャップがありますね。僕にとってのオールナイトニッポンは、月曜はみゆきさん（中島みゆき）。火曜日のとんねるずは、当時からいじめや差別ネタが多いのが嫌であまり聞いてなくて、西川のりおの『スーパーギャング』を聞いていました。水曜日はキョンキョンの後に大槻ケンヂが大抜擢されたのが印象に残ってます。椎名さんは、こういうオールナイトニッポンのレギュラー陣は覚えてますか？

椎名 中島みゆきは覚えてるけど、ほかはあまり覚えてないなぁ。中学生の頃は松山千春がやってたかな？

樋口 そうらしいですね。松山千春が「俺は辞めるからお前が代わりにやれ」とみゆきさんに話した、というエピソードも聞いたこともあります。

椎名 松山千春は常にタメ口で、気さくな兄貴感がありましたね。

樋口 長渕剛もやってたし、オールナイトニッポンにはそういう「兄貴枠」的なパーソナリティがいたんでしょうね。

椎名 ディレクターは「兄貴」とか「姉御」とか言わせたがるんですよ。僕が作家をやっていた『篠原美也子のオールナイトニッポン』もそういう感じでした。

樋口 聞いてましたよ！ 当時は湾岸戦争とかの時期だったのか、「男は戦争したがるけど、女は日々の生活のほうが大事だから」みたいな話をしていて、ふむふむと思いながら聞いていましたね。

椎名 細かいこと覚えてるねぇ（笑）。

樋口 勉強ができないのに、そういうことだけは頭に入ってるんですよ（笑）。

「この人たちは誰なんだ！？」――土曜2部の衝撃、大学生の樋口毅宏を射抜いた電気グルーヴ

樋口 だからオールナイトニッポンだけでも莫大な記憶があるんですけど、そのなかで一番好きだったのが電気でした。もう衝撃だったんですよ！ 大学1年生の時に、名前も顔も知らない人が土曜の2部に起用されて、「この人たちは誰なんだろう？」って。

椎名 じゃあ『人生』（椎名さんも参加していた前身のバンド）からの流れとかも……。

樋口 知らなかったです。でも「ムチャクチャ面白い！」と思って聞いてくうちに、どんどんハマっていって、本当に大好きでしたね。

椎名 本当にムチャクチャだったよね。俺も本を書くにあたって聞き直したけど、ビックリしたもん。

樋口 その番組で「深夜の使いっ走り」と称して、放送中に街中を走り回ってたのが椎名さんなんですよね。「お前、35年後くらいにこの人にお会いするぞ」って大学生の樋口に言ってやりたいですよ！ 電気は、背伸びしようと頑張っていた学生の僕にとって、学校で先生が教えてくれないことを教えてくれる真夜中の学校の先輩でした。

椎名 笑いのセンスとか、音楽を中心としたサブカルチャーをね。

樋口 本の中でも書かれていましたけど、卓球さんがオススメの曲とかメチャクチャ衝撃を受けましたから。あのオランダの狂った曲とか。

椎名 タイトルの意味が「すべては金玉」っていうね。

樋口 本当に一番びっくりしたのはアンダーワールドの『Rez』ですよ。

椎名 放送の直前に行っていたイギリスのクラブ巡りで卓球さんが聞いた曲なんだよね。それが10年後くらいにはフジテレビの深夜にフィラーで流れるくらい一般化して。

樋口 アンダーワールドは今でこそメジャーな存在ですけど、日本で最初にラジオでかけたのは卓球さんでしょうね。そういう曲が楽しみだったのを含めて、毎週すごく眠い中、土曜2部（27時〜29時）の放送を夢中で聞いていました。

最先端だった90年代『SPA!』とバカサイの狂気。エイズ問題から伝説のバイブネタまで

樋口 あと電気のオールナイトニッポンの放送当時はエイズが社会問題だった頃で、電気は『今、僕たちにできる事』なんて曲にも参加していましたよね（オールナイトニッポンパーソナリティーによるSTOP AIDS キャンペーンソング）。2人が本当に不貞腐れてて、卓球さんのパートもうすっごい投げやりだったのを覚えています。

椎名 せめてものエクスキューズで、2人はウイスキーの小瓶をアロハシャツに入れて銀河スタジオ（ニッポン放送旧本社の大型スタジオ）に行ってましたね。あの頃は『週刊SPA！』でパトちゃん（DJパトリック）が連載していてね……。

樋口 あー、やってましたねぇ！

椎名 HIVキャリアになった人の連載を始めるんだから、当時の『SPA！』は過激だったよね。

樋口 『SPA!』が最先端だった時代ですね。昔の『ROCKIN'ON JAPAN』で山崎洋一郎さんも「『SPA！』で最初に読むのはバカサイ（※1）」と書いてましたけど、もちろん僕もバカサイから読んでいました。

※1「バカはサイレンで泣く」。椎名さんが構成を担当

椎名 それはありがとうございました。

樋口 バカサイでは○○○○（女性芸能人）のバイブネタを執拗にこすり倒してましたよね。これもう、この世代しか分からない話題ですけど（笑）。

椎名 真偽もわからない話なのに、「この話を風化させちゃいけない」みたいな感じでね（笑）。でも昔はそういう色っぽい話がいろいろあったんだよ。

樋口 SNSもないのに当時の男子学生に広まってましたから、当時の俺らには夢がある話だったんですよ！ あの頃は○○○○の○○○ビデオとかも出回ってたし。

椎名 あったねえ。

樋口 僕のところにも来たんですけど、もう孫の孫の孫の孫テープぐらいなんで、全然見えないんですよ。って、これ下品な話すぎて活字にならねえよ！

「削るべきか議論になった」――宅八郎VS小峯隆生の闘争を、今あえて活字に残した意義

椎名 いろいろ昔話をしてきましたけど、もう僕らも60近い大人だし、昔と同じ感覚でライブに行ったりして遊んでいても、身体がついていかないですよね。

樋口 『オールナイトロング』では椎名さんが毎年『WIRE』（※2、1999年〜2013年）に行っていた話もありましたけど、僕ももう朝まで踊る元気がないですもん。電気のライブも「席があるほうがいいな」って思いますから。

※2 石野卓球が主催したテクノ・ミュージックのレイヴ・イベント

椎名 席ありのライブ、流行ってるんだよね。このあいだ僕の住んでいる茅ヶ崎でも、いつも落語会をやっているような文化会館でクロマニヨンズがライブをやってましたから。

樋口 僕ら団塊ジュニア（1971年〜1974年）の前後はとにかく人が多くって、この世代の好きなアーティストは世の中のレジェンドであり続けてますから、ライブもそういう時代になったんでしょうね。音楽だけじゃなく、『スター・ウォーズ』でも『北斗の拳』でも、親の影響で今も見ている子供とか沢山いるじゃないですか。

椎名 漫画とか戦隊ヒーローも、そのあたりで全部生まれてるし、それ以上のものが出てこないもんね。

樋口 そういうオタク的なことでいうと、僕が『オールナイトロング』で個人的に嬉しくなったのは、宅八郎と小峯隆生（『週刊プレイボーイ』編集者）の争いの記録をしっかり残してくれたこと。

椎名 その部分、まさに「削るべきじゃないか」と議論になりました（笑）。

樋口 残してくださって感謝です！ 僕は水曜2部時代（1987年10月 - 1988年9月）の『小峯隆生のオールナイトニッポン』を割と好きで聞いてたんですよ。

椎名 編集者がメディアに出る時代だったんだよね。石川次郎とか。

樋口 『トゥナイト2』ね。当時は多かったですよ。それこそ、いとうせいこうさんがそうだし、渡辺祐さん、山田五郎さんもそう。町山広美さんも、もちろん町山智浩もそうですよね。

「行列は社会のバロメーターだった」――ドラクエ、日本シリーズ、そして失われた“9月の肌寒さ”

樋口 そういう時代の記録的なエピソードも含めて、僕にとって『オールナイトロング』は「本当に書いてくださってありがとうございます」という本なんです。まさにオーケンさん（大槻ケンヂ氏）が帯で書いている、

「貴重な記録！ 『電気グルーヴのオールナイトニッポン』原理主義で“あの頃”のサブカルが蘇る、激レアの資料！ この本の帯文は僕じゃなくて電気グルーヴが書くべきだよ！ 絶対に！ ……もう書いちゃったけど」

という文章の通りですね。

椎名 この本では自分のことを書くのも不安だったから、そのオーケンさんの推薦文は本当にありがたいですね。そして当時の若者の暮らしを描写するにあたっては、レオパレス21の歴史まで研究して、「読む人にちょっとでも役に立つ、時代の知識を残そう」と思って書きました。

樋口 そういうの、本当に大事です！

椎名 樋口さんは東京育ちですけど、この本に書かれていたコインシャワーとか知ってますか？

樋口 使ったことはないですけれど、存在は覚えてますよ！ 僕は池袋で育ったので、この本に書かれていたドラクエ発売時の長蛇の行列も覚えてますし。

椎名 あれ、すごかったですよねぇ。

樋口 本でも言及されていますけど、社会現象の象徴としての「長蛇の行列」というのが昔は沢山あったんですよね。

椎名 今やおとぎ話だよね。

樋口 中学生の頃、駅から5〜6分のウチの近くまで、日本シリーズの西武対巨人のチケットを求める行列ができていたこともありました。今はネットでチケットを申し込むから並ぶ必要もないんですけど。行列が一種のバロメーターになって、マスコミがそこに飛びついて、社会現象が巻き起こるという流れが当時はあったんです。

あと『ドラゴンクエストV』が9月に発売されて行列ができたときの描写で「当時の9月の終わりはまだ寒かった」というのも大事な証言です。

椎名 ある時期から9月の終盤なんて、ぜんぜん海に入れそうな気温になりましたからね。

樋口 そういう話も含めて今の時代の読者にとっては貴重な証言集になっていると思います。

「90年代サブカルの墓標」を刻む――書くことは「治療」であり「供養」だった

椎名 本に出てきた僕の友人のイトチューの壮絶ぶりすごいでしょう？ おしゃれでセンスのよい人で、大学卒業後はしばらく海外放浪してました。長い間、双極性障害に苦しんで、病院の2階の窓から飛び降りた。「いつまでも遊んでると、もとの世界に帰れなくなる人もいるんだぞ」ということも、この本では少し書きたいと思いました。「60歳を前にして俺も帰れるのかな？」って感じですけど（笑）。

樋口 本当に僭越ながら、僕の本のことも交えて話させてもらいますけど、椎名さんは『電気グルーヴのオールナイトニッポン』の時代のことをこの本で書かれていて、僕は『凡夫』で当時のコアマガジンのことを書きました。著者は椎名さんであり僕ですけど、どちらも著者が主役ではないんですよね。でも、「この人たちのことを、この時代のことを事細かに書いておかなければならない」と思って書いたんです。だから、やっぱり書くことは「治療」なんだと思います。

椎名 たしかに、僕も亡くなった友人に対しては「書いておかなきゃ」という感覚がありました。あまりにも可哀想で。

樋口 僕も読んでいて心が痛かったです。でも、こうやって書き留めておくことで、その人の記憶を一冊の本として永遠に閉じ込めておくことができる。僕の『凡夫』も寺島さんの供養のつもりで書きましたし、本当に今日こうやってお話ができたことも良かったなというふうに思います。

椎名 ありがとうございます。

樋口 この本の帯にある言葉の通りですね。「熱狂と狂騒、そして数十年後の焦燥と破滅。期せずして、本書は、90年代サブカルの墓標となった」。これ、うまいことを書かれたなと思いました。

椎名 編集担当の栗田さんの文章です。

樋口 栗田さん素晴らしいです！ でも『電気グルーヴのオールナイトニッポン』は3年弱しか放送されてない番組でしたから、その伝説は知っていても、詳しいことを知らない人は同世代でも案外いると思うんですよね。今もネット上に残された音源は聞くことができても、特に若い人にはオンタイムの空気感は分からないし。この本は『電気グルーヴのオールナイトニッポン』や電気グルーヴの凄さを伝える後押しになっていると思います。

〈今の若者が“鬼畜と悪ノリの時代”をうらやましがるのはなぜ？「電気グルーヴのANN」放送作家と「BUBKA」元編集者が語る、90年代サブカルの狂騒と終焉〉へ続く

（古澤 誠一郎）