「自分は18年間しか生きていませんが、野球が自分にとってのかけがえのないもの、学校生活のすべてといってもいい存在でした」

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そう告白するのは九州国際大学付属高校での「暴力被害」を訴える生徒本人だ。

「本当に悔しいです」

今年2月に発生した疑いがある「野球部内暴力」。主力選手A君から被害を受けたと語るのが冒頭の生徒B君だ。「週刊文春」が4月2日発売号で事案を報道後、B君と両親が独占インタビューに応じた。

「今回の件で転校することになってしまい、大好きな野球から離れることになってしまった。本当に悔しいです」（B君）

同校は今春のセンバツで16強に進出。開幕2日前、警察が実況見分を行っていたのは既報の通りだ。



甲子園常連校でまさかの部内暴力の告白

「顔面をスパイクで蹴られました」

発端は2月28日、グラウンドで紅白戦があった。B君は寮内で物を盗まれるなどイジメを受けており、この日も異変に気付いたという。B君が言う。

「1塁側ベンチに戻ると自分の荷物が散乱していました。荷物を元に戻してその場を離れた。自分の荷物の近くにはチームメートAのグローブなどが置いてあった。またその場に戻ると、自分の荷物がまたぐちゃぐちゃになっていた。それでAに抗議したのですが、Aは認めなかったのです」

B君は怒りを感じて、A君の荷物を払い除けた。

「Aは自分の身体を押してきて、自分はAの練習着のお腹あたりを掴んだのですが、そのまま倒れてしまった。起き上がろうとしたところをAに顔面をスパイクで蹴られました」

B君は監督に「Aに蹴られた」と申告。傷が大きく救急車を別室で待った。監督は部員を集合させてB君のいないまま事情を聞いたという。B君は後日その様子を聞き、耳を疑った。

《この続きでは、B君が語るその後に起きたこと、およびB君の母による告白を詳しく報じている。記事全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月9日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月16日号）