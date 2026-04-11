◇プロ野球セ・リーグ DeNA4-3広島(11日、横浜スタジアム)

DeNAが広島との対戦で接戦を制し勝利しました。

DeNA先発の東克樹投手は3回に失点しますがその裏、2アウト1塁2塁で佐野恵太選手が2点タイムリーで逆転。さらに山本祐大選手、京田陽太選手もタイムリーを放ち4-1とします。

東投手は7回に2ランを浴び1点差に迫られますが、その後はレイノルズ投手と山粼康晃投手が無失点に抑え、勝利しました。

東投手は7回3失点(自責点1)で勝利投手。初回は先頭にヒットを許しましたが佐野選手がダイビングキャッチでダブルプレー。投球を後押ししました。「あのプレーがなかったら、流れとか初回に得点されていた可能性があるので、あのプレーは非常に大きかったので助かりました」と感謝しました。

佐野選手は自身のダイビングキャッチについて「どこを守ることになってもしっかりと守れるように明日からもやっていきたいです」とコメント。打撃では開幕から12試合連続安打を放っていますが「明日からも1本ずつ積み重ねていきたいです」と語りました。