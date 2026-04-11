DAIGO、妻・北川景子に渡した土産「ここ何年かで一番よろこんでくれた」
ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGO（48）が、11日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）に出演。妻・北川景子（39）への旅のお土産を明かした。
【画像】手描きイラスト添え誕生日を報告したDAIGO
VTRで、京都の老舗漬物店を訪れた。店のスタッフが、京都の三大漬物として、「すぐき、しば漬け、千枚漬け」と説明し、店頭にならぶ「すぐき漬け」を紹介。「僕も妻も漬物好きなので、買って帰りたかったんです」と喜んだ。
試食をすると、「酸味があって、力がわいてくる（味）」「葉も、高菜よりもクセがないというか。あっさりしてる感じしますね」としみじみ。じっくり味わった直後、「SZS」と表現。「すぐき、漬け、好き」と丁寧に説明すると、スタジオは大爆笑だった。
その後のスタジオトークで、「おいしかったので、お土産もたくさん買っちゃいました」「持って帰ったんですね、お土産で」と振り返り。北川が「ここ何年かで一番よろこんでくれた。めちゃくちゃテンションあがって、家帰った瞬間すぐ切ってました」と明かしていた。
【画像】手描きイラスト添え誕生日を報告したDAIGO
VTRで、京都の老舗漬物店を訪れた。店のスタッフが、京都の三大漬物として、「すぐき、しば漬け、千枚漬け」と説明し、店頭にならぶ「すぐき漬け」を紹介。「僕も妻も漬物好きなので、買って帰りたかったんです」と喜んだ。
その後のスタジオトークで、「おいしかったので、お土産もたくさん買っちゃいました」「持って帰ったんですね、お土産で」と振り返り。北川が「ここ何年かで一番よろこんでくれた。めちゃくちゃテンションあがって、家帰った瞬間すぐ切ってました」と明かしていた。