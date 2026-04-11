見知らぬ子どもが、なぜこの家にいるのか――。大家が抱いた小さな違和感は、やがて取り返しのつかない結末へとつながっていく。新聞に踊る「誘拐」の見出し、主婦の通報、そして警察の張り込み。しかし、その最中に起きた“信じがたい失態”。数日後、放置された車の中で発見されたのは、米俵にくるめられていた子どもの遺体だった。

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昭和35年に起きた「身代金誘拐事件」の発端を、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



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なぜ少年は殺害されたのか

1960年代から1980年代に多発した身代金誘拐事件では、当たり前のように「報道協定」が敷かれた。被害者の安全を確保するため、新聞・テレビなどが事件解決まで報道を一切控えることを取り決めた警察との約束事である。協定導入のきっかけになった事件がある。

1960年（昭和35年）に東京で発生した雅樹ちゃん誘拐事件。犯人の男は事件の詳細を報じた新聞各紙を読んだことで精神的に追いつめられ、被害者を殺害してしまった。

1960年5月16日朝、東京都世田谷区在住のカバン製造会社「天地堂」社長の長男で、慶應義塾幼稚舎2年の尾関雅樹ちゃん（当時7歳）は登園のため、制服制帽姿にレインコートを着て、自宅から約200メートル離れたバス停「等々力二丁目」で、21歳の家政婦に見送られ目黒駅行きのバスに乗車した。

学校の方針で父母などの付き添いは禁止されており、雅樹ちゃんはいつも1人でバスに乗り目黒駅前で八重洲行きに乗り換え、渋谷区天現寺のバス停で降りて学校へ向かうのが日課だった。

ところが、通常なら午前8時45分には教室に入っている雅樹ちゃんの姿が、この日に限って見当たらない。何か事情ができたのだろうか。担任教師はしばらく待ってみたが、雅樹ちゃんは登園せず、家からの連絡もない。そこで、自宅に問い合わせたところ、母親はいつもどおりバスに乗ったという。

「お宅の息子さんを預かっています」

嫌な予感を覚えた母親が鳴り響いた電話を取るのは午前11時ごろ。受話器から男の声が聞こえてきた。

「メモを用意してください。お宅の息子さんを預かっています。200万円（現在の貨幣価値で約3千200万円）を女中に持たせ、国電信濃町駅に午後3時に来させて、駅に着いたら徒歩で神宮外苑を一周し、もう一度駅に戻ってタクシーで池袋駅に行ってください。池袋からはバスで大泉に行き、都民農園の一つ先で降りて右に曲がってください。約束さえ守れば1時間以内にお子さんを返します。警察に言ったら子の命はありません。200万円は新札ではダメです」

母親は仰天し、すぐに学校に連絡。学校側が渋谷署に通報するとともに、午後には両親が玉川署に連絡し、警視庁は身代金誘拐事件とみて捜査を開始する。

14時40分ごろ、犯人から2回目の電話が着信した。受話器を取ったのはまたも母親で、その周りに刑事が取り囲み録音テープを回した。ちなみに、当時はまだ犯罪捜査に逆探知は導入されていない。

「お金は持たせましたか？」

「言われたとおりにしました」

「子供は大丈夫です。女がいますから大丈夫です。お子さんは眠っています。睡眠薬を飲ませたので」

「警察に話しましたね」

その後、前出の家政婦が現金に見せかけた新聞紙を風呂敷に包み、1回目の電話どおりのルートを移動する。彼女の後ろを注意深く私服の婦人警官が尾行していたが、犯人は現れず、この日は何の連絡もなかった。

17日午前11時23分、電報が届く。

〈ゴゴ一ジ 300モッテシンジュクノチキュウザレンラクヲマテ〉

13時に新宿歌舞伎町の「新宿地球座」という映画館に300万円を持って来いという要求である。新宿電報局に照会したところ、午前9時57分ごろ送信されたもので、送信人は新宿区柏木2丁目の「オオタヨシオ」と記録されていた。前回と同じく、また家政婦が新聞紙に見せかけた風呂敷包みを持ち地球座へ。

しかし、今回も犯人は現れない。

19時10分ころ、3回目の電話が入った。

「警察に話しましたね。今度こそ尾行なしで8時半までに来てください。西武線大泉駅を降りて都民農園の方に歩いていけば連絡します」

しかし、またもや空振りで、犯人は23時20分ごろ「やはり警察に尾行させていましたね。今度金を取引する場所、時間は後で連絡します」と電話で告げたのを最後に一切の連絡を断ってしまう。

警察の動きから誘拐発覚を把握した朝日新聞、東京新聞、産経新聞など大手紙は17日の夕刊から事件を一斉に報じ始める。一方、警察の聞き込みにより具体的な目撃証言も出てきた。

犯人の正体は⋯

16日朝、「等々力二丁目」の一つ先のバス停「玉川保健所前」から乗った会社員は子供が雅樹ちゃんと同じ幼稚舎2年生で、その日、車内で「うちの子は今日は風邪で休むから」と雅樹ちゃんに言ったそうだ。バスが目黒駅に着き、一緒に降りて雅樹ちゃんを見ると駅の改札口前でスーツを着た男と話し込んでいる。

おかしいと一瞬思ったが「知り合いなのかな」と思ってそのまま立ち去ったという。この男が犯人である可能性は極めて高かった。

重要な情報が寄せられるのは18日朝。事件発生当日の16日15時ごろ、杉並区上荻窪1丁目に住む主婦が近所を歩いていたところ、ドアの鍵にキーが差し込まれたままになっている一軒家を見つけた。主婦はいったん自宅に戻ったものの、夕方に改めて確認したところ、やはり鍵は差さったままだ。

さすがに不用心だろうと、その家の隣に住む大家の女性に連絡。大家と主婦が、賃借人である若い女性と、彼女と同居する歯科医の本山茂久（当時32歳）宅に入ると、一見中は不在だったものの、襖を開けたところ4畳半の部屋に布団が敷いてあり、6、7歳の男の子が水枕で寝ていた。

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「もはや金を奪うのは不可能では」

逮捕を恐れた誘拐犯はその後⋯同事件のあまりに最悪の結末とは。

〈《懲役は⋯》「慶應幼稚舎に通う子供はお金持ちに違いない」32歳エリート歯科医が7歳少年を殺害――“金への執着”が招いた最悪の結末（昭和35年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））