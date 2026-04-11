全国の看護専門学校（３年制）の２０２５年度の入学者は約２万人で、定員に対する充足率が初めて８割を下回ったとの調査結果を厚生労働省がまとめた。

看護師は若手の割合が減っており、厚労省は１０日、確保策を検討する有識者検討会の初会合を開き、結果を公表した。

看護師になるには、主に専門学校や大学で看護教育を受け、国家試験に合格する必要がある。厚労省の調査では、専門学校の入学者は、１７年度の２万８４３４人をピークに減少傾向が続き、２５年度は２万８６８人。充足率は７９・５％で、５年連続で低下している。

看護教育を行う大学の入学者数は増え、２５年度は２万６８７１人。充足率は９９・７％だったが、専門学校と大学の入学者の合計は５年連続で減少した。看護師数は４０歳代前半までの年代が減り、地方で不足しているとの指摘がある。この日の検討会では「専門学校の卒業生は地元で就職する割合が高い」とし、専門学校への支援を求める意見も出た。

厚労省は今冬にも高齢者人口がピークに達するとされる４０年時点の看護職の需給推計をまとめ、看護師の養成や確保に関する対応を示す方針だ。