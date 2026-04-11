「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が11日、Xを更新。中東情勢の緊迫化により供給不足が心配されるプラスチック原料のナフサを巡り、私見を述べた。

木原稔官房長官が6日の会見で、6月にはナフサが不足するとの一部報道を受け、「誤りです」などと否定。ひろゆき氏は木原氏発言を受け「ナフサ供給不足が起きたら、高市内閣は嘘つき内閣である事が確定しちゃうけど大丈夫なのかな？」とした上で「二ヶ月でイランが降伏する極秘情報とかあるのだろうか、、、」と投げかけていた。

そして今回、ひろゆき氏は「続くナフサ混乱、値上げや目詰まり 食品包装や塗料、ごみ袋など裾野広く」との見出しがついた時事通信の記事を引用。「日本政府曰く、ナフサ不足はデマだったんじゃないの？」と指摘した。

記事では現在、ナフサを由来とする製品の値上げが相次ぎ、一部で供給の目詰まりも発生していると指摘している。

ひろゆき氏のポストに対し「実際どうなの？ 原油だって今値上げして売ってる原油は安い時に仕入れたやつでしょ？ 元売り儲けまくりじゃん」「現在の日本政府が言っていることは信用できませんから」「まあ、デマなわけがないですよね」などと書き込まれていた。