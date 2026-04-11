お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）澤部佑（39）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。互いの家族との交流について明かした。

「お互いの奥さん紹介したり、家族交流とかあるんですか？」の質問に。2人は「ないよね」「ないない」と答えた。澤部は「会ったことはもちろんありますけど。（家族ぐるみでご飯食べたりは）やろうみたいな話は、岩井の奥さんとは俺…話は出てるんですけど。なかなか実現しないんです」と話し、岩井が「俺まで届いてないです」と、岩井の妻でタレント奥森皐月（21）との交流を明かした。

藤本美貴が「なんで逆に岩井さんの奥さんと連絡をする？」と聞くと、澤部は「お仕事で会ったり、そもそもしてたし。LINE交換して」と説明。岩井は「俺の奥さんのLINE知ってんの？ 今日はもう帰ってブロックさせます」と言い、笑いが起きた。

すると澤部は「別にやましい関係じゃないんだから…大丈夫、別に」とフォローし、藤本は「一番安心な…」と続けた。しかし岩井は「そういう事じゃないですね。余計なこと言う可能性がある」と打ち明けた。