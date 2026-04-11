表参道で「リカちゃん」とピクニック！いちごたっぷりの真っ赤なドレスアフタヌーンティーが可愛すぎる

東京・表参道の複合施設「ザ ストリングス 表参道」の1階にある『カフェ&ダイニング ゼルコヴァ』にて、世代を超えて愛され続ける着せ替え人形「リカちゃん」と初めてコラボレートした、アフタヌーンティー「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」が、2026年4月21日から6月22日まで開催される。

大人もリカちゃん遊びを楽しむ時代に！ 「リカ活」がブーム

1967（昭和42）年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」。常に時代や流行を反映しながら、子供たちの憧れや夢を形にしてきた、世代を超えて愛されるベストセラー人形だ。近年では、大人がリカちゃんを楽しむ「リカ活」がブームになっている。

「リカ活」とは、ファッション誌に掲載されているようなトレンド感のある服を着せて写真を撮ったり、一緒に出かけたりすること。「リカ活」を楽しんでいるSNSアカウントも数多くある。その中のひとつ、SNSアラサーOLのリアルな生活を、リカちゃんを使って描写したSNSアカウント「現実を生きるリカちゃん」は、YouTubeチャンネル登録者数が80万人を超えるほどの人気ぶり。大人もリカちゃんに夢中になっているのだ。

いちごがたっぷり！ リカちゃんとロマンティックなアフタヌーンティーを

『カフェ&ダイニング ゼルコヴァ』では、「Sweet Picnic」をコンセプトに、リカちゃんが創り出す可愛らしいロマンティックな世界観で、フォトジェニックなアフタヌーンティーが開催される。エントランスエリアでは、今回のコラボで特別に誕生した、「ストリングスリカちゃん」が出迎えてくれる。目を引く真っ赤なドレスに、存在感のある大きなリボンやローズのモチーフをあしらったスタイルだ。

ストリングスリカちゃん

アフタヌーンティーのメニューには、リカちゃんが大好きないちごとローズをテーマ食材として使用。スイーツにはいちごパンナコッタとローズゼリー、いちごのタルト、いちごのベイクドチーズケーキなど、セイボリーにはピンクミニバーガー ミントジェノベーゼソース、スモークサーモンのタルトレットなど、ピンクや赤を基調とした華やかなラインナップだ。5月26日からは新緑をイメージし、ピスタチオを使ったメニューに一部変更となる。

スイーツ

セイボリー

さらにアフタヌーンティーが提供される際、たくさんの花と大きなリボンを纏った可愛いピンクカラーのタワーケーキがテーブルまで運ばれてくる演出も。タワーケーキに添えたチョコレートロリポップを届けてくれるフォトジェニックな演出だ。

右奥がタワーケーキ

また、いちごをたっぷりと使用したスペシャルドリンク2種や、プレートアートまで華やかなパフェ、ミニアフタヌーンティー付きコース、テイクアウトセットなども登場。

スペシャルドリンク

パフェ

ミニアフタヌーンティー付きコース

テイクアウトセット

デコレーションされたテラス席で、優雅なピクニック気分に！

テラス席は、コラボレーション期間限定のスペシャルデコレーションとなり、ピンク色のジャンボフラワーが華やかなソファ席や、リカちゃんのドレスやアクセサリーをガラスのボックスに散りばめたテーブルなど、リカちゃんらしいガーリーな装飾が彩る。テラス6席限定のスペシャルデコレーションシートでは、ピクニックバスケットにスイーツを詰めた「Sweet Picnic Afternoon Tea」プランが楽しめ、撮影用にリカちゃんも貸し出してもらえる。

スペシャルデコレーション

ピクニックバスケット

アフタヌーンティープランを予約すると、コラボ限定のランチョンマットやコースター、メニュー表のオリジナルアイテムが手に入る。さらに、一部のプランでは、オリジナルリカちゃんステッカーがもらえる。

予約特典のランチョンマットやコースター

アフタヌーンティーのプランは、税・サービス料込みで平日6000円から、休日は6500円から。詳しいプラン内容と料金、予約は公式サイトからチェック。

【画像】真っ赤なドレスのリカちゃんと一緒に楽しむ！ いちご＆ローズを使ったスイーツやセイボリー（11枚）