【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 朝の始まりがヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、時間の移り変わりや物の変化、そして心の状態を表す3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
ふ□□
と□□
あ□□
ヒント：深く集中する様子、氷が水に変わる現象、そして夜が終わって朝になることを思い出してみてください。
答えを見る
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↓
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▼解説
それぞれの言葉に「ける」を入れると、次のようになります。
ふける（耽る・老けるなど）
とける（溶ける・解けるなど）
あける（明ける・開けるなど）
どれもなじみのある日本語ですね。今回は、あてはめる漢字によって意味が大きく広がる言葉が並んでいます。同じ音でも複数の意味を持つ言葉を瞬時に検索することで、脳の柔軟性と語彙力のトレーニングにつながりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、時間の移り変わりや物の変化、そして心の状態を表す3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ふ□□
と□□
あ□□
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正解：ける正解は「ける」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ける」を入れると、次のようになります。
ふける（耽る・老けるなど）
とける（溶ける・解けるなど）
あける（明ける・開けるなど）
どれもなじみのある日本語ですね。今回は、あてはめる漢字によって意味が大きく広がる言葉が並んでいます。同じ音でも複数の意味を持つ言葉を瞬時に検索することで、脳の柔軟性と語彙力のトレーニングにつながりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)