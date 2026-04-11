3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させる脳トレクイズです。氷の状態や物事に熱中する様子をヒントに1分以内の正解を目指しましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、時間の移り変わりや物の変化、そして心の状態を表す3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ふ□□
と□□
あ□□

ヒント：深く集中する様子、氷が水に変わる現象、そして夜が終わって朝になることを思い出してみてください。

答えを見る






正解：ける

正解は「ける」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ける」を入れると、次のようになります。

ふける（耽る・老けるなど）
とける（溶ける・解けるなど）
あける（明ける・開けるなど）

どれもなじみのある日本語ですね。今回は、あてはめる漢字によって意味が大きく広がる言葉が並んでいます。同じ音でも複数の意味を持つ言葉を瞬時に検索することで、脳の柔軟性と語彙力のトレーニングにつながりますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)