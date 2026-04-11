打率1割台＆三振率30％超えなのになぜ？ ヤンキースも狙う村上宗隆の市場価値が急騰する“ワケ”「何年も打線の要になる」
ホワイトソックス打線の中軸を開幕から打ち続けている村上(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆の声価は高まっている。
現地時間4月10日に行われたロイヤルズ戦では、「3番・一塁」で先発。チームが0-2の完封負けを喫する中で、3打席連続三振を含む4打数無安打と快音は響かずに終わった。だが、その評価は決して低くない。
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もっとも、ここまでの村上の打撃における“確実性”は、決して高くない。打率は.176（45打数8安打）で、三振数は19を記録。20％以上で「三振が多い」と断じられる指標K％は30.8%をマークしており、8シーズンで1068三振を喫したヤクルト時代からの課題が続いている感が否めない。
それでも評価が揺るぎないのは、課題を差し引いても余りあるほどの長所があるから。それはずばり、図抜けたパワーだ。
開幕14試合でリーグ2位タイの4本塁打を記録している村上は、OPSこそ.745とまずまずの数値ながら、長打率は.444の好スタッツを記録。さらに.200以上で「優秀」とされ、純粋なパワーを推し量る指標「ISO」は.293をマークしている。開幕当初よりも落ち着いてきたとはいえ、標準よりも高いパワーを存分に発揮できていると言える。
加えて、打者がどれだけ得点を創出したかを評価する指標「wRC＋」も140と平均値を上回っており、打点能力の高さも証明済みだ。
昨季に打率.240、三振率27.2%ながら、年間56本塁打を放ったカイル・シュワバー（フィリーズ）を想起させる村上。もちろん、確実性が高いにこしたことはないが、力負けがないと保証できる長所があれば、そこを活かした起用法で“最適解”を見出すのが、米球界の良さでもある。ゆえに7月に期限を迎えるトレード市場での価値が高まるのも不思議ではない。
すでに複数メディアで話題が上がっている。米誌『Sports Illustrated』は、ア・リーグ東地区で首位を走る名門のヤンキースが「三塁という明らかな穴を埋められる」と1対2での電撃トレードに踏み切る可能性を指摘。村上を「野球界で最も魅力的な若手の一人」と称し、「今後何年にもわたって打線の要となる、高いポテンシャルを持っている」と絶賛した。
開幕から約2週間で実力は証明した。あとは、どこまで数字を伸ばせるか。そのパフォーマンス次第、トレード市場の中心に和製大砲の名が躍り出そうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]