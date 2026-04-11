代表曲の「ぱぴぷぺPOP！」がTikTokの再生回数2億回を突破するなど、9人組アイドルグループ「Appare！」が11日、日本ハム―ソフトバンク戦（エスコンフィールド）に来場した。ゲスト来場した昨年9月14日の西武戦（同）に続き、グループを代表してファーストピッチを務めた朝比奈れいは「（捕手に）届かなかったけど、みんなにエールを届けたいという思いと同じように、真っすぐ投げられました」と、笑みを浮かべた。

惜しくもワンバウンドも、ストライクゾーンに投げ込む“アッパレ”な投球を披露。左打者の方向にそれた昨年と比較し「ちょっと悔しかったけど、楽しかった。仕事終わりとか毎日投げてきて、緊張はしなくて自信がついていました。努力はやっぱり裏切らないんだな〜」と、達成感をにじませた。

昨年11月に新メンバー3人が加入。新加入の北海道出身・北野あむは「ビックリしています」と、ファンで埋め尽くされた客席に圧倒されながらも、続けて「道民の誇りであるエスコンフィールドに来ることができて、うれしい」と感謝した。

また、同じく新メンバー森川なつは「人生初の北海道。緊張したけど、楽しかった」と笑顔。3回終了時にきつねダンスを披露し、坂本りあは「憧れていたので、すごく光栄。たくさんの人がいたので、頭がこんがらがってしまいました…」とおどけた。