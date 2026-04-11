「君の住所知ってるよ」その一言で日常生活が一変…ライブ配信者に執着するストーカーの恐怖を描いた実話コミック【書評】

「君の住所知ってるよ」その一言で日常生活が一変…ライブ配信者に執着するストーカーの恐怖を描いた実話コミック【書評】