「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、ボブウィッグで劇的イメチェン「小顔際立つ」「印象変わる」の声
【モデルプレス＝2026/04/11】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が4月10日、自身のInstagramを更新。ボブヘアを披露した。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「小顔際立つ」劇的イメチェン姿
辻は「失恋した？っていわれた笑笑笑」と周囲からの反応を明かし、ボブヘアのウィッグを着用して雰囲気を変えた姿を公開。普段のロングヘアの状態から一変し、ボブヘアに白い帽子を合わせたスタイルで笑顔を見せる動画を披露した。
この投稿には「ボブも似合ってる」「小顔際立つ」「印象変わる」「可愛い」「切ったのかと思って驚いた」「ロングとは違う魅力がある」「新鮮」「失恋を疑われるのも納得の劇的変化」「笑顔が輝いてる」といった声が寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。（modelpress編集部）
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◆辻加純、ウィッグでボブヘア披露
辻は「失恋した？っていわれた笑笑笑」と周囲からの反応を明かし、ボブヘアのウィッグを着用して雰囲気を変えた姿を公開。普段のロングヘアの状態から一変し、ボブヘアに白い帽子を合わせたスタイルで笑顔を見せる動画を披露した。
◆辻加純の投稿に反響
この投稿には「ボブも似合ってる」「小顔際立つ」「印象変わる」「可愛い」「切ったのかと思って驚いた」「ロングとは違う魅力がある」「新鮮」「失恋を疑われるのも納得の劇的変化」「笑顔が輝いてる」といった声が寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。（modelpress編集部）
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